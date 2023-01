Tutto sta per cambiare nelle prossime puntate di Terra Amara, come svelano le anticipazioni degli episodi che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Zuleyha e Yilmaz sono scappati con i bambini, ma Mujgan ha rovinato il loro sogno chiamando la polizia. Demir, dopo averli intercettati, li riporterà a casa, ma una volta alla villa le cose prederanno una svolta inaspettata, cambiando completamente le carte in tavola.

Terra amara: Zuleyha torna a casa con Demir

Una volta rientrati alla villa, Demir sarà piuttosto strano e il comportamento diverso dal solito preoccuperà molto Zuleyha, che si aspetta una punizione esemplare per essere scappata con Yilmaz e i bambini.

Demir manterrà un rigoroso silenzio, mentre lo zio di Yilmaz lo perdonerà, capendo la sua sofferenza.

Quando Fekeli leggerà le parole sincere che Yilmaz gli ha scritto prima di scappare, raccontandogli di aver preso quella decisione per coronare l'amore con l'amore con la sua Züleyha, comprenderà quanto ha sofferto e così gli concederà il perdono.

Inaspettatamente, anche Demir resterà colpito dalla lettera che gli scriverà Yilmaz e si renderà conto di aver rovinato la vita alla povera Zuleyha.

Anticipazioni Terra amara: il pentimento di Demir

Continuando con le anticipazioni di Terra amara, Demir verrà assalito dai sensi di colpa per tutte le sofferenze che ha causato a Züleyha. Dopo un confronto con Fekeli, capirà di aver sbagliato e che l'unica soluzione possibile sia quella di rimediare, per quanto possibile, ai suoi tanti errori.

Demir rifletterà sul suo futuro e maturerà l'idea di lasciare Zuleyha libera di vivere il suo amore con Yilmaz, che nel frattempo frantumerà in mille pezzi il cuore di Mujgan.

Terra amara prossimi episodi: Yilmaz distrugge i sogni di Mujgan

La mattina dopo, durante la colazione al ranch, Fekeli parlerà a cuore aperto con Müjgan.

Senza pensarci due volte, le dirà che lei e Yilmaz divorzieranno, e che lei Kerem Ali potranno rimanere a vivere con lui. Ovviamente Yilmaz potrà vedere il bambino ogni volta che lo desidera.

Nel frattempo, dopo un lunghissimo periodo in cui si sono fatti del male fino a rischiare di perdere la vita, Demir e Yilmaz sorprenderanno tutti stringendosi in un sincero abbraccio e mettendo fine al loro odio, ma non è finita qui.

Terra amara spoiler: Demir concede il divorzio a Zuleyha

Alla villa Zuleyha è ancora all'oscuro di tutto, e aspetta solo la visita di Demir e la punizione per la sua fuga, invece non sarà così. Come svelano le anticipazioni di Terra amara, Demir, con le lacrime agli occhi, sorprenderà Zuleyha concedendole il divorzio. In cambio le chiederà che Leyla possa vivere con lui. Dopo la morte di sua madre Hunkar e l'imminente divorzio, ha bisogno di qualcosa per sentirsi vivo.