Grandi colpi di scena in arrivo nelle nuove puntate di Terra Amara che saranno trasmesse durante il mese di marzo su Canale 5.

Le anticipazioni della soap opera turca rivelano che ci sarà spazio per l'entrate in scena di un nuovo personaggio, che non passerà affatto inosservato.

Trattasi di Behice, la zia di Mujgan, la quale approderà in città dopo la morte di suo fratello e troverà ospitalità proprio in casa della nipote e Yilmaz.

Mujgan sconvolta dalla morte del padre: anticipazioni Terra Amara marzo 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara del prossimo marzo 2023, rivelano che la giovane Mujgan verrà sconvolta dalla notizia del tutto inaspettata legata alla morte di suo padre.

Behzat si toglierà la vita: l'uomo si ritroverà messo sotto ricatto, al punto da dover vendere il suo ospedale privato e, a quel punto, deciderà di suicidarsi.

Un duro colpo per tutti, in primis per sua figlia che resterà a dir poco sconvolta e traumatizzata da questo lutto. Gli spoiler della soap opera, però, rivelano che prima di compiere questo gesto estremo, l'uomo chiederà ad Yilmaz di prendersi sempre cura della sua Mujgan e di non farla soffrire.

Yilmaz e Fekeli accolgono Behice: anticipazioni Terra Amara marzo

Sta di fatto che, dopo la morte dell'uomo, gli spettatori di Terra Amara conosceranno una nuova protagonista pronta a conquistare la scena delle prossime puntate trasmesse a marzo in tv.

Trattasi di Behice, la zia di Mujgan: tra le due vi è un profondissimo affetto, subito notato da Yilmaz.

Ecco perché, in accordo con Fekeli, l'uomo deciderà di ospitare Behice all'interno della sua tenuta di Adana: in questo modo, infatti, spera che la dottoressa possa riprendersi al più presto e superare la morte del padre.

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che, dopo qualche remora iniziale, alla fine Behice accetterà la proposta di Yilmaz e col passare dei giorni, deciderà di indagare sul passato di Fekeli.

L'appuntamento con Terra Amara vola negli ascolti del pomeriggio di Canale 5

Insomma, le prossime puntate di questa stagione di Terra amara continueranno ad essere ricche di sorprese e colpi di scena per i tantissimi fan italiani che si stanno appassionano sempre più alle vicende dei vari protagonisti.

Settimana dopo settimana, la messa in onda della soap opera turca vede crescere il proprio numero di spettatori in daytime e ormai la media si è assestata su una soglia che tocca i 2.7 milioni di spettatori al giorno.

Grande successo anche per la puntata extra-large del sabato pomeriggio, in onda prima di Verissimo: la medi di ascolti si aggira ormai sul 22% di share al giorno con punte superiori anche al 25% durante la messa in onda.