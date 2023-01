La morte di Yilmaz in Terra Amara sarà un momento straziante per gli affezionati telespettatori della soap opera in onda su Canale 5 e che sta ottenendo ascolti altissimi. Nelle prossime puntate Yilmaz sarà intrappolato in un'auto in fiamme e a salvarlo sarà Demir, prima che la vettura prenda fuoco. Nonostante il suo gesto eroico, Akkaia sarà in gravi condizioni e il tempo da passare su questa terra sarà poco, con grande disperazione dei suoi cari. Demir verrà celebrato come un eroe e anche Zuleyha inizierà a guardarlo con occhi diversi. Dopo la morte di Yilmaz, Behice non avrà pietà ma Mujgan sarà pronta a intervenire, spiazzando tutta la sua famiglia.

Ecco cosa succederà.

Terra amara, anticipazioni: l'addio di Zuleyha e Yilmaz

Nelle prossime puntate della soap, Yilmaz riuscirà a superare il delicato intervento ma i medici saranno chiari: le sue condizioni sono gravi e gli rimane poco tempo. A quel punto, come svelano le anticipazioni di Terra amara Mujgan chiederà perdono a Yilmaz in punto di morte pentendosi di tutte le cattiverie fatte alle sue spalle. Dopo aver salutato per sempre Zuleyha e i suoi figli, la morte sorprenderà Yilmaz e lo separerà per sempre dalla sua famiglia e dalla donna che ama.

Nel frattempo, Çetin e Gülten scoprono che Gaffur lascerà presto Çukurova ed emigrerà in Germania. Un altro addio che metterà in subbuglio le famiglie protagoniste della soap opera.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz muore tra le braccia di Zuleyha

La notte che vedrà insieme Zuleyha e Yilmaz per l'ultima volta sarà lunga e piena di lacrime. Akkaya sente la vita scivolargli via , e dopo aver chiesto a Züleyha di prendersi cura di Adnan, le dirà di averla sempre amata e di aver combattuto fino al suo ultimo respiro per coronare il loro sogno di vivere insieme, ormai infranto.

La notizia della morte di Yilmaz arriverà come un macigno alla tenuta e Demir e Fekeli scoppieranno in lacrime, nonostante abbiano sperato fino all'ultimo che potesse salvarsi.

Terra amara spoiler, Behice vuole l'eredità di Yilmaz

Successivamente Sermin si recherà nella stanza di Behice che non si è presentata al funerale di Yilmaz per via di una distorsione alla caviglia.

La perfida donna fingerà di essere addolorata, ma i suoi sentimenti sono ben altri.

Intanto, alla tenuta, la povera Mugjan è devastata dopo la morte di Yilmaz. Come svelano le anticipazioni di Terra amara, dovrà fare i conti anche con l'insensibilità di Behice. La donna ha un solo e unico pensiero, l'eredità di Yilmaz, che dovrebbe andare al piccolo Karem Ali. Devastata e piena di rabbia, Mujgan gelerà Behice: ''Abbiamo appena seppellito Yilmaz", ma sarà consapevole che Behice si ingegnerà per impossessarsi dei soldi del povero Akkaya.