Tante novità avranno luogo durante la nuova puntata di Terra Amara visibile il 21 gennaio in prima visione su Canale 5. Gli spoiler della soap opera annunciano che Zuleyha Altun farà una particolare rivelazione a Demir Yaman sul rapporto tra Hunkar e Ali Fekeli che sono rimasti bloccati in una baita.

Terra amara: anticipazioni puntata sabato 21 gennaio

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la nuova puntata che sarà trasmessa sabato 21 gennaio dalle ore 14:20 in prima visione sui teleschermi italiani annunciano grandi colpi di scena. Scendendo nei dettagli, Demir prenderà una drastica decisione nei confronti di sua moglie, rea di aver tentato il suicidio in quanto insofferente all'allontanamento forzato da Adnan.

Per questo motivo, il ricco imprenditore permetterà a Zuleyha di uscire solo in compagnia della domestica Seher. Una decisione che dilanierà il cuore di Altun, se non accadesse l'imprevisto. Demir la informerà che potrà recarsi dove le pare, sebbene sempre con un sorvegliante accanto o convincerlo che non è più innamorata di Yilmaz e quindi riavere la libertà e suo figlio.

Zuleyha spia una conversazione telefonica tra Hunkar e Fekeli

Nella nuova puntata di Terra amara in programma il 21 gennaio su Canale 5, Gaffur chiederà a Raci dove Hunkar ha passato la notte. Ma il collaboratore rimarrà fedele al patto stabilito con la padrona. Ma ecco, che Zuleyha spierà una conversazione telefonica tra sua suocera e Fekeli.

In questa circostanza, la protagonista apprenderà che tra la signora Yaman e Ali c'è più di una semplice amicizia. Anche Demir inizierà ad avere dei sospetti a causa dei vaneggiamenti di Azize. Inoltre, l'uomo scoprirà che Sermin lo aveva denunciato per la sparatoria avvenuta alla tenuta di Fekeli, in cui era rimasto ferito gravemente Yilmaz.

Mujgan, intanto, temerà per la vita del fidanzato a causa delle tensioni sorte con Yaman e per questo confiderà le sue paure al dottor Sabahattin. In seguito, l'ex meccanico accompagnerà la dottoressa al cinema all'aperto. In questa occasione, la coppia sarà raggiunta da Demir in compagnia di Zuleyha. Un incontro che porterà a violenti litigi tra di loro.

Demir scopre che sua madre e Fekeli hanno una relazione

Nel frattempo, Fekeli e Hunkar si incontreranno al solito posto. Qui, la matrona apparirà triste, in quanto consapevole di dover dire addio al suo grande amore. Dall'altra parte, Ali cercherà di rassicurarla, promettendole che sfiderà il destino pur di starle accanto.

Saniye non perdona Gaffur e lo spedirà a dormire sul divano dopo aver avuto una discussione con lui. Il capomastro, a questo punto, fuggirà per andare da Seher nel cuore della notte. Demir, intanto, informerà sua moglie che potrà riabbracciare suo figlio solo quando Yilmaz e Mujgan si saranno sposati. Zuleyha, a questo punto, farà intendere a suo marito che sua madre ha una relazione con Fekeli. Per questo motivo, il ricco imprenditore deciderà di avere un confronto con Hunkar per saperne di più.