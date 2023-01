Nuovo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Terra amara, riguardanti ciò che andrà in onda nel pomeriggio del 12 gennaio 2023. Una puntata in cui il pubblico vedrà Demir finire in carcere per il tentato omicidio di Yilmaz. Nel frattempo, Hunkar deciderà di far ricoverare Zuleyha in un ospedale psichiatrico. Yilmaz invece, si metterà sulle tracce di Mujgan con l'intento di riportarla ad Adana

Yilmaz va in cerca di Mujgan nella nuova puntata di Terra amara

Dopo un periodo di convalescenza, Yilmaz riuscirà ad alzarsi dal letto e si domanderà il motivo per il quale Zuleyha si era presentata alla sua porta proprio il giorno della sua festa di fidanzamento con Mujgan.

Quest'ultima intanto, pur amando molto Yilmaz, avrà deciso di lasciare tutto e tutti per trasferirsi in America. La dottoressa infatti, sarà convinta che Akkaya continuerà ad amare Zuleyha.Yilmaz, non vorrà rassegnarsi all'idea di perdere Mujgan e sarà deciso a rintracciarla. Visto che sarà ancora convalescente, sarà Fekeli ad accompagnarlo. Proprio il padrino, cercherà di far ragionare il figlioccio. Secondo Fekeli infatti, nonostante la testa lo porti verso Mujgan, Yilmaz in cuor suo amerà sempre Zuleyha.

Hunkar fa ricoverare Zuleyha in manicomio: anticipazioni Terra amara

L'ex meccanico negherà, ma le parole di Fekeli lo destabilizzeranno. Nel frattempo, Hunkar avrà portato via di nascosto Zuleyha dalla Villa.

La madre di Demir avrà ascoltato il consiglio del medico e avrà deciso di far ricoverare la nuora in un ospedale psichiatrico. Prima di allontanarsi dalla tenuta, Hunkar dirà a Gaffur di tenere la bocca chiusa su quanto accaduto a Zuleyha. Nessuno dovrà sapere che ha tentato il suicidio, né tantomeno che ora verrà rinchiusa in una casa di cura.

I colpi di scena in questo episodio di Terra Amara, non saranno ancora finito.

Demir arrestato per il tentato omicidio di Yilmaz: trama del 12 gennaio

Scorrendo le anticipazioni infatti, si viene a sapere che Demir verrà arrestato per il tentato omicidio di Yilmaz. Tra l'altro, l'uomo sarà ancora all'oscuro del tentato suicidio della moglie.

Non saprà quindi neppure che sua madre abbia deciso di far rinchiudere Zuleyha in un ospedale psichiatrico. In prigione, Demir riceverà la visita di Cengaver ma Yaman non sarà contento di vederlo. Dando uno sguardo alle trame successive, si viene a sapere che Demir non resterà per molto in prigione. Grazie ad una dichiarazione rilasciata da Fekeli, l'uomo verrà messo in libertà. Scoprirà una volta tornato a casa, quello che avrà fatto la madre in sua assenza. Buone notizie per Yilmaz, visto che riuscirà a riportare ad Adana la sua amata Mujgan.