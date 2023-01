Tornano le anticipazioni giornaliere di Terra Amara relative alla puntata in onda martedì 31 gennaio 2023. La trama vedrà che a Cukurova ci si appresterà a festeggiare un matrimonio. Yilmaz criticherà Mujgan per la scelta dell'abito che lui sosterrà essere non adatto all'occasione.

Yilmaz critica l'abito scelto da Mujgan: anticipazioni Terra amara

Continua il successo di Terra amara, che ogni pomeriggio, tiene incollati al televisore una media di 2 milioni di telespettatori. Nel secondo appuntamento settimanale, in onda martedì 31 gennaio, si vedrà che ci sarà fermento in paese per il matrimonio del figlio del capo villaggio.

Molti dei protagonisti saranno invitati ai festeggiamenti e tea questi anche Yilmaz e Mujgan. Nel corso della puntata, si vedrà Akkaya criticare la scelta dell'abito della sua fidanzata. L'uomo lo riterrà più adatto ad un evento mondano che ad un matrimonio. Nascerà quindi una discussione tra i due fidanzati proprio mentre si staranno recando al matrimonio.

Terra amara: Cukurova in festa, Gaffur giura di non aver tradito Saniye

Il matrimonio del figlio del capo villaggio sarà un'occasione per festeggiare. Gaffur coglierà l'occasione per cercare di riavvicinarsi alla moglie Saniye. La donna gli farà giurare su un libro sacro di non aver avuto una relazione extraconiugale con Seher. Saniye crederà alle parole del marito?

Lo si scoprirà con il prosieguo delle puntate, anche perché sarà ormai chiaro che Seher sia incinta. Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, proseguiranno i festeggiamenti per il matrimonio. Hunkar e Fekeli verranno scelti dal padre dello sposo come testimoni di nozze. Al matrimonio sarà presente anche Ercument, che sembrerà aver messo gli occhi su Gulten.

Quest'ultima dal canto suo, sembrerà essere attratta da Cetin. Anche quest'ultimo ricambiata l'interesse.

Trame successive Terra amara: Gulten subisce violenza

In Terra amara, le puntate successive saranno ricche di accadimenti. Non proprio piacevoli per tutti. Finiti i festeggiamenti per il matrimonio, Gulten si ritroverà a subire violenza fisica niente meno che da Ercument.

L'uomo perderà la testa e approfitterà intimamente della domestica. Le urla della ragazza verranno sentite da Yilmaz, il quale giungerà in suo soccorso. Peccato che Akkaya giungerà troppo tardi. Gulten sarà già stata violentata da Ercument. Per scoprire cosa succederà in seguito, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Terra amara che, si ricorda, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10. Per chi volesse rivedere le puntate già andate in onda, queste possono essere recuperare collegandosi al sito Mediaset Infinity.