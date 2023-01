Tante novità avverranno durante le nuove puntate di Terra amara trasmesse dal 9 al 14 gennaio su Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che Zuleyha Altun tenterà il suicidio, destando lo sconforto di Hunkar. Mujgan Hekimoglu, invece, vorrà trasferirsi in America.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha si taglia le vene dei polsi

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le nuove puntate in onda dal 9 al 14 gennaio sui teleschermi italiani rivelano che Yilmaz si domanderà come mai Zuleyha si sia recata da lui nel giorno della sua festa di fidanzamento con Mujgan.

Fekeli, a questo punto, gli ricorderà che forse la sua ex fidanzata è andata da lui perché sentitasi minacciata dal marito. Intanto, Ali e Hunkar saranno chiamati in commissariato dopo l'arresto di Huseyin. A tal proposito, l'uomo si dichiarerà colpevole della sparatoria avvenuta alla villa di Yilmaz. Non contento, il detenuto ribadirà di averlo fatto apposta per vendicarsi di Fekeli che lo aveva visto rubare del cotone.

Zuleyha, intanto, scriverà una lettera ad Yilmaz per informarlo della verità su Adnan, che nel frattempo verrà portato via da Demir. Nella missiva, la donna gli chiederà di prendersi cura del loro bambino per poi tagliarsi le vene dei polsi con l'intenzione di suicidarsi. Alla fine, Hunkar chiamerà il dottor Tunca per salvare la vita alla nuora.

Yilmaz nega di essere ancora innamorato di Altun

Nelle puntate 9-14 gennaio di Terra amara, il dottore consiglierà ad Hunkar di internare Zuleyha Altun in un istituto psichiatrico. L'anziana donna deciderà di seguire il consiglio di Tunca seppur a malincuore. Pertanto, la matrona chiederà aiuto a Gaffur e sua moglie per organizzare il trasporto di sua nuora in ospedale.

Yilmaz, intanto, deciderà di recarsi da Mujgan per un confronto nonostante le sue precarie condizioni di salute. Durante il tragitto, Fekeli cercherà di farlo ragionare su quale donna voglia al suo fianco dopo aver deciso di accompagnarlo. L'ex meccanico, a questo punto, negherà con forza di essere ancora innamorato di Zuleyha, sebbene le parole del padrino lo colpiscono nel vivo.

Mujgan intenzionata a partire per l'America

Demir verrà arrestato per il presunto omicidio di Yilmaz, tanto che Cengaver deciderà di andarlo a trovare in carcere. Anche Gaffur si recherà a fare una visita al suo padrone mentre Hunkar ricovererà Zuleyha all'insaputa di tutti.

Intanto Yilmaz scoprirà che Mujgan ha deciso di raggiungere l'America e per questo si recherà ad Istanbul per cercare di farle cambiare idea. L'arrivo dell'ex meccanico scombussolerà i piani della pediatra e di sua madre in procinto di partire per gli Stati Uniti.

Infine Saniye apparirà preoccupata che qualcuno possa entrare alla fattoria, tanto da mandare Gaffur a controllare.