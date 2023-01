Ci saranno tante novità durante le nuove puntate di Terra Amara in programma a breve su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Ali Fekeli accuserà dei sensi di colpa dopo aver scoperto che il papà di Mujgan ha si è tolto la vita.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz trova la lettera di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che Behzat compierà un gesto inconsulto.

Tutto inizierà quando Yilmaz, il giorno seguente alle nozze con Mujgan, troverà una lettera scritta da Zuleyha L'ex meccanico, in questo modo, verrà a conoscenza che la sua ex fidanzata ha sposato Demir solo per proteggerlo da una condanna a morte.

Akkaya si incontrerà con Zuleyha, approfittando dell'assenza del rivale momentaneamente in carcere per l'omicidio di Cengaver. Nonostante ciò Yaman riuscirà a fermare l'incontro, in quanto evaderà dalla cella. In questo frangente il ricco imprenditore riuscirà a convincere sua moglie a scappare insieme a lui: se non lo farà le toglierà il figlio. Inizierà la fuga, che però avrà vita breve, visto che Adnan rischierà la vita a causa della febbre alta. Per questo motivo Demir sarà costretto a far ritorno a casa per salvare suo figlio.

Una chiamata di Fekeli impedisce ad Akkaya di mettere fine alle sue nozze

Nelle puntate turche di Terra amara, Yilmaz farà irruzione alla tenuta Yaman con tanto di pistola in mano, intenzionato ad avere un confronto con Zuleyha.

Quest'ultima dimostrerà di voler dare fiducia a Demir, in quanto riconoscente per aver salvato la vita ad Adnan dopo aver rinunciato alla latitanza. La ragazza, a questo punto, informerà Yilmaz che devo dimenticare ciò che è accaduto tra loro, incoraggiandolo a concentrarsi sulle nozze con Mujgan. Akkaya sarà disposto a mettere fine al matrimonio con la dottoressa Hekimoglu in quanto stufo di mentire a se stesso e agli altri, ma una chiamata di Fekeli manderà a monte le sue intenzioni.

Ali crede che Behzat si sia ucciso a causa sua

Fekeli sarà a Istanbul e scoprirà che Behzat ha tentato il suicidio sparandosi alla nuca. Fekeli si troverà in città con l'intenzione di convincerlo a vendergli il suo ospedale, visto che il padre di Müjgan era nel mirino dei ricattatori. Per questo motivo Yilmaz dovrà sospendere la sua chiacchierata con Zuleyha per recarsi al capezzale del suocero.

Prima di morire, Behzat pregherà Yilmaz di prendersi cura di sua figlia senza farla mai soffrire. Fekeli sarà sconvolto dalla morte del marito di Sevil, così come Yilmaz. L'impresario aveva invitato il cognato ad assumersi le proprie responsabilità e non abbattersi per un ricatto da lui stesso cercato, dato che aveva abusato di una ragazzina minorenne approfittandosi del suo ruolo di primario. Per questo motivo Ali accuserà dei sensi di colpa, tanto da credere che si sia ucciso per colpa sua.