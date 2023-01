Ci saranno tante novità durante le nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Saniye scoprirà che suo marito Gaffur Taskin sta dando dei soldi a Seher per accudire il figlio che attende da lui.

Terra amara, anticipazioni: Demir scopre che Gaffur attende un figlio da Seher

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente sui teleschermi di Canale 5, annunciano che Saniye farà una particolare scoperta su suo marito.

Tutto inizierà quando Demir escluderà con forza l'ipotesi che Seher aspetti un bimbo da lui, in quanto sa di essere sterile, tanto da capire di essere stato incastrato da lei.

Per questo motivo non esiterà a minacciare di ucciderla con una pistola. Sarà così che la domestica confesserà la verità, ovvero di aver concepito il figlio con Gaffur in quanto hanno avuto una relazione clandestina. Una confessione che verrà ascoltata da Saniye, che ovviamente andrà su tutte le furie. Saniye ripudierà il marito: lo caccerà di casa e avrà intenzione di chiedere il divorzio da lui. Il capomastro negherà di aver avuto una storia con Seher e lo farà davanti a Hunkar: una bugia che gli si ritorcerà contro.

Il capomastro non vuole rinunciare alla moglie

Nelle puntate turche di Terra amara, Gaffur non vorrà rinunciare all'amore di Saniye. Per questo motivo le ribadirà che la loro crisi è frutto di un equivoco, in quanto lui non ha mai fatto niente di male con Seher.

La donna non crederà alle parole di suo marito e lo inviterà a uscire il più presto possibile dalla sua vita, se non vorrà che gli faccia del male. Il capomastro, a questo punto, sarà costretto ad abbandonare il fretta e furia l'abitazione per far sbollire la rabbia di Saniye, per poi recarsi in un posto dove aveva nascosto dei soldi.

Una scena che tuttavia avrà come testimone Saniye, visto che lo pedinerà.

Saniye scopre che suo marito dà del denaro alla rivale per accudire il figlio che attende

Gaffur avrà intenzione di consegnare quei soldi a Seher, che intanto è stata mandata da Hunkar nella tenuta di un amico. Il capomastro raggiungerà l'ex amante e le offrirà dei soldi, con la condizione di lasciarlo libero di ritornare tra le braccia di sua moglie.

Nonostante questo, Taskin ribadirà di volersi assumere le responsabilità del bambino. Insomma, l'uomo continuerà a mantenere il piede in due scarpe, rischiando così di finire nei guai con entrambe le donne. Saniye, dopo aver unito tutti i tasselli, comprenderà che suo marito ha portato un'ingente somma di denaro alla sua rivale per accudire il figlio che attende