Colpo di scena nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Sermin ingannerà Hunkar Yaman: proverà a scappare dalla Turchia, invece di testimoniare a favore della scarcerazione di Demir, dopo che Hunkar le darà i soldi per farlo.

Terra amara anticipazioni: Hunkar vuole che sua nipote ritiri la denuncia contro Demir

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le prossime puntate, svelano che Sermin cercherà di mettere in difficoltà la zia.

Tutto prenderà il via quando Hunkar scoprirà che è stata sua nipote ad accusare Demir della morte di Cengaver grazie a una falsa testimonianza in tribunale.

La matrona, a questo punto, farà delle indagini per scoprire il nascondiglio della moglie di Sabahattin, fin quando non scoprirà che si trova a casa del suo nuovo alleato Hatip. Durante il confronto Hunkar ricatterà Sermin: cercherà di obbligarla a ritirare la denuncia nei confronti di Demir, se non vorrà finire in grattacapi maggiori. Alla fine Sermin deciderà di prendere tempo prima di accettare cosa fare.

La moglie di Sabahattin pretende un milione di lire turche dalla zia per aiutare suo cugino

Nelle puntate turche di Terra amara, Sermin si presenterà al grande ranch rivelando alla zia di essere disposta a ritirare la denuncia ai danni di suo cugino a una condizione: dovrà darle un milione di lire turche.

Una richiesta troppo onerosa perfino per Hunkar, la quale inizierà a scendere a compromessi con la nipote, che però non avrà nessuna intenzione di abbassare la richiesta. La signora Yaman, a questo punto, sarà costretta ad accettare la richiesta e per questo deciderà di vendere alcuni appezzamenti di terra per racimolare i soldi destinati alla scarcerazione di Demir.

Così andrà in scena il doppio gioco di Sermin. Hatip, in accordo con lei, scoraggerà tutti i possibili investitori in quanto intenzionato a fare lui la proposta d'acquisto. Hunkar rifiuterà l'offerta dell'uomo, salvo per poi ritornare sui suoi passi. L'assassino di Cengaver, a questo punto, comprerà gli appezzamenti a un prezzo minore.

Sermin scappa con i soldi invece di aiutare Demir

La situazione verrà presa in mano da Fekeli, il quale sarà disposto a comprare le proprietà dell'amata per un milione di lire turche. In questo modo la signora Yaman potrà darà i soldi alla nipote per permettere a Demir di tornare libero. Nel contempo la obbligherà a scrivere una dichiarazione dove dichiara di non averlo visto uccidere Cengaver, ma anche questa volta la moglie di Sabahattin deciderà di giocare sporco; sceglierà di fuggire con il denaro invece di recarsi in tribunale.