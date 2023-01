Nella soap opera turca Terra Amara continuano a susseguirsi le sorprese e i colpi di scena. Nei futuri episodi, in programmazione su Canale 5, ci sarà un colpo di scena: Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) entrerà in guerra con il suo padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Quest’ultimo, appena il suo figlioccio tenterà la fuga con l’ex fidanzata Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) lo ostacolerà, insieme alla dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova). L'uomo infatti non perdonerà il giovane, al punto da arrivare a mandarlo via dal proprio ranch.

Anticipazioni turche, Terra amara: fallisce il tentativo di fuga di Yilmaz e Zuleyha

Le anticipazioni su ciò che succederà nelle future puntate dello sceneggiato Terra amara, trasmesso in Italia su Canale 5, raccontano che prossimamente Zuleyha e Yilmaz intraprenderanno una tresca clandestina quando si renderanno conto di non aver mai smesso di amarsi. La fanciulla dopo essere riuscita a far addormentare tutti nella villa Yaman grazie a un forte sonnifero, sarà libera di fuggire finalmente con la sua dolce metà, portando con sé sia Adnan (Ömer Fethi Canpolat) che la secondogenita Leyla, nata dal matrimonio con Demir (Murat Ünalmış).

Ma i due innamorati non riusciranno nel loro intento, venendo trattenuti per una notte dalla polizia: Akkaya penserà subito che ci sia lo zampino del nemico e rivale Demir.

Fekeli non vuole più saperne del suo figlioccio, Demir si mette alla disperata ricerca della moglie e dei bambini

In realtà Yilmaz si sbaglierà a sospettare di Demir, visto che verrà alla luce la complicità inaspettata della dottoressa Mujgan e di Fekeli: in particolare quest’ultimo non vorrà più saperne del suo figlioccio, poiché non approverà minimamente il suo comportamento irrispettoso nei confronti della donna che ha sposato.

Quando Yilmaz cercherà di spiegargli le proprie ragioni, l'anziano uomo lo caccerà via dalla sua casa senza esitazioni.

Quando Demir si sveglierà, si renderà conto che è accaduto qualcosa di strano, quindi - in preda alla furia - si metterà immediatamente alla ricerca della moglie e dei bambini dopo non averli trovati in camera: a provare a rassicurarlo ci penserà Sevda (Nazan Kesal) ma non ci riuscirà.

Ben presto l'uomo riceverà una telefonata da parte delle forze dell’ordine e quindi si recherà di corsa in commissariato quando apprenderà che Zuleyha e Yilmaz sono stati fermati dalla polizia.