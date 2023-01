Colpo di scena nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente in televisione. Le trame della soap opera, ambientata in Turchia, rivelano che Demir Yaman deciderà di intervenire prima che Zuleyha Altun possa mettere fine alla sua nuova gravidanza grazie alla complicità di Sermin (Sibel Taşçıoğlu).

Terra amara, anticipazioni: Altun scopre di essere nuovamente in attesa

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in prima visione tv annunciano che Zuleyha (Hilal Altınbilek) prenderà una decisione circa il futuro della sua gravidanza.

Tutto inizierà quando la protagonista apprenderà con grande stupore di essere in attesa di un bambino da Demir. Una notizia che desterà l'ira del ricco imprenditore, in quanto convinto di essere sterile. Pertanto, l'uomo accuserà la moglie di aver avuto una storia clandestina con Yilmaz. Inoltre, le confiderà di aver sempre saputo che Adnan non fosse suo figlio. Una situazione così delicata che porterà Zuleyha a prendere una decisione drastica a riguardo la sua gravidanza. La ragazza, approfittando di un viaggio d'affari di Yaman, parteciperà alle nozze di Yilmaz e Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova). Qui, Altun chiederà a Sermin se conosce un medico in grado di mettere fine alla sua gestazione.

Alla fine, La moglie di Sabahattin accetterà di accompagnarla dal dottore in tarda notte.

Zuleyha decisa ad abortire, il coniuge scopre di non essere sterile

Nelle puntate turche di Terra amara, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, Zuleyha dimostrerà di avere dei rimorsi di coscienza per la decisione di disfarsi del feto che porta in grembo.

Nonostante questo, la donna apparirà decisa a portare avanti la sua intenzione di abortire, sicura del fatto che Demir si vendicherebbe di lei in malo modo. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Demir scoprirà di non essere sterile dopo essersi sottoposto ad alcune indagini mediche. Per questa ragione, Yaman raggiungerà in fretta e furia Cukurova con l'intenzione di chiedere scusa alla moglie per non averla creduta.

Ma l'uomo non troverà la coniuge a casa, arrivando a fare una terribile conclusione dopo un confronto con la madre.

Demir impedisce che la moglie venga sottoposta ad un aborto clandestino

Ben presto, Demir (Murat Ünalmış) correrà a casa del dottore prima che sua moglie Zuleyha venga sottoposta a un aborto clandestino. In questo modo, il nemico di Yilmaz capirà che Sermin era l'artefice di questa brutta faccenda. Per questo motivo, Yaman non esiterà a scagliarsi contro di lei con conseguenze a dir poco incandescenti.