Tante novità avranno luogo nel corso della nuova puntata di Terra amara trasmessa il 14 gennaio su Canale 5. Gli spoiler della soap opera rivelano che Yilmaz Akkaya riuscirà a fermare la partenza di Mujgan Hekimoglu. Demir Yaman, invece, uscirà dal carcere e salverà la moglie Zuleyha Altun da una brutta situazione.

Terra amara, puntata 14 gennaio: Yilmaz convince Mujgan a non partire

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti la nuova puntata che sarà visibile sabato 14 gennaio dalle ore 14:30 in prima visione tv rivelano che Mujgan e sua madre Sevil si accingeranno ad ultimare i preparativi per la loro partenza in America.

Tuttavia, l'arrivo di Yilmaz metterà un freno ai loro piani causando una crepa tra madre e figlia.

Gaffur e Saniye, invece, rimarranno gli unici a gestire l'intera tenuta a causa dell'arresto di Demir. A tal proposito, la cognata di Gulten chiederà a suo marito di dare una occhiata per accertarsi che sia tutto a posto.

Nel frattempo, Yilmaz riuscirà a convincere Mujgan a non partire per l'America. Per questo motivo, l'ex meccanico, l'amata e Fekeli si metteranno in viaggio verso Cukurova. Una volta a casa, Ali si recherà in commissariato, dove rilascerà una testimonianza a favore di Demir.

Hunkar scopre che Demir è stato arrestato

Nella puntata di Terra amara in programma il 14 gennaio in prima visione tv, Hunkar farà ritorno alla fattoria dopo aver internato Zuleyha in una casa di cura.

Qui, la matrona scoprirà che suo figlio è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Yilmaz. Tuttavia, Fekeli cercherà di rassicurare la signora Yaman, informandola che non sono stati loro a denunciare Demir alle guardie civili.

Intanto, Yilmaz e Mujgan trascorreranno una giornata insieme. In questo frangente, i due innamorati discuteranno i progetti sul loro futuro.

Zuleyha, invece, apparirà sempre più disperata dopo aver subito alcuni soprusi in clinica.

Yaman esce dal carcere e salva la moglie dalla casa di cura

Demir riuscirà ad uscire dal carcere grazie ad alcune conoscenze. Una volta giunto a casa, l'uomo scoprirà cos'è successo alla sua consorte. Una notizia che ovviamente sconvolgerà Yaman, il quale deciderà di fare di testa sua.

Difatti, il ricco imprenditore penserà di riportare Zuleyha a casa se Hunkar non si rifiutasse di dirgli in quale struttura è stata ricoverata. Ma ecco che Seher confiderà al padrone dov'è stata internata Altun. Pertanto, Demir guiderà per tutta la notte pur di raggiungere e salvare la moglie. Alla fine, la protagonista sarà dimessa contro il parere dei medici. Una volta tornata alla tenuta, la donna continuerà a soffrire per un trattamento medico a cui è stata sottoposta e per la lontananza da Adnan.