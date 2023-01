Tornano le anticipazioni giornaliere di Terra amara, relative a ciò che andrà in onda nel pomeriggio di giovedì 26 gennaio 2023. In particolare, Demir Yaman verrà a conoscenza della verità su come si siano diffuse le voci sulla relazione passata tra Yilmaz e Zuleyha. Capirà quindi di aver accusato ingiustamente Cengaver e per questo, si sentirà in colpa verso l'ex amico. Riusciranno i due a tornare amici come un tempo?

Demir e Cengaver ai ferri corti nella nuova puntata di Terra amara

Terra Amara continua ad appassionare il pubblico di Canale 5, che segue con sempre maggiore interesse le vicende ambientate a Cukurova.

La soap tv turca, grazie alle sue trame coinvolgenti, è seguita su Canale 5, da una media di 2 milioni di telespettatori a puntata. Anche il nuovo appuntamento che verrà trasmesso nel pomeriggio di giovedì 26 gennaio, sarà ricco si suspense. Tutto riprenderà nel momento in cui Demir Yaman verrà a sapere che il suo acerrimo nemico Yilmaz ha acquistato le quote del caseificio da Cengaver. Ovviamente, questa notizia sconvolgerà l'uomo il quale andrà alla ricerca di Cengaver per chiedere spiegazioni. Sarà così che inizierà tra Demir e Cengaver una discussione accesissima.

Demir scopre di aver accusato ingiustamente Cengaver e Nihal

Nel corso della nuova puntata di Terra amara, si vedrà Demir fuori si sé dalla rabbia.

Sarà Nihal a interrompere la discussione tra Yaman e il marito, facendo una rivelazione che lascerà basito il figlio di Hunkar. Cengaver e Nihal infatti, racconteranno a Demir come si sia diffusa la voce della relazione tra Zuleyha e Yilmaz. In particolare, Nihal dirà che è stata Naime a far circolare la voce quando fu ricoverata in ospedale.

In questo modo, Cengaver e la moglie, una volta per tutte, dimostreranno a Demir l'infondatezza delle accuse verso di loro.

Terra amara: Demir si sente in colpa per aver accusato Cengaver

Scorrendo le anticipazioni, si viene inoltre a sapere che Demir, dopo le rivelazioni di Cengaver e Nihal, andrà a chiedere conferma a Sabahattin.

Il medico confermerà quanto detto da Cengaver. A questo punto, Yaman sarà ancora più sconvolto, visto che si renderà conto di aver accusato ingiustamente l'amico. Si sentirà in colpa e vorrà rimediare in qualche modo all'errore. Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, si vedrà Demir deciso a chiedere scusa all'amico, nel tentativo di recuperare il loro rapporto. Yaman chiederà a anche a Zuleyha di fare altrettanto con Nihal. Da quanto si apprende, nè Nihal, né Cengaver accetteranno le loro scuse. I due coniugi ormai, avranno dichiarato fedeltà a Fekeli e Yilmaz. Per scoprire ulteriori dettagli, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Terra amara