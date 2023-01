Tante novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della seconda stagione della soap opera rivelano che Yilmaz Akkaya e l'ex fidanzata Zuleyha Altun riusciranno ad incontrarsi dopo tanto tempo grazie alla complicità di Gulten Taskin.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz e il rivale finiscono nella stessa cella

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv rivelano che i due protagonisti avranno modo di rivedersi faccia a faccia.

Tutto inizierà quando Demir condividerà per un certo periodo la cella con il suo eterno rivale visto che quest'ultimo verrà arrestato per aver sparato per errore a Fekeli. I due uomini così si renderanno protagonisti di una violenta rissa che sarà sedata dalle guardie penitenziarie con estrema difficoltà. Alla fine, i due contendenti saranno messi in una cella di isolamento. Poco tempo dopo, Yilmaz verrà scagionato dall'accusa di aver ferito il suo padrino nonostante il disappunto del pubblico ministero Julide. Demir, invece, rimarrà rinchiuso in carcere in attesa di altre indagini. Pertanto, l'ex meccanico approfitterà di tale situazione per cercare un incontro con Zuleyha, consapevole che potrebbe portare alla fine prematura delle sue nozze con Mujgan.

L'ex meccanico vuole incontrare l'ex fidanzata

Nelle puntate della seconda stagione di Terra amara, Yilmaz entrerà in possesso di un pezzo di lettera in cui scoprirà che Zuleyha era stata costretta da Hunkar a sposare Demir dopo aver minacciato gravi ripercussioni nei suoi confronti. Per questo motivo, Akkaya avrà intenzione di incontrare la sua ex fidanzata ad ogni costo, tanto da voler prendere domicilio nell'abitazione in attesa di ristrutturazione di Sermin visto che era stata data alle fiamme da Demir.

Non contento, l'ex meccanico utilizzerà Gulten per avere un dialogo con Zuleyha visto che Hunkar userà ogni mezzo per non fargliela incontrare.

Gulten aiuta Zuleyha ha incontrare Akkaya

Molto presto, Gulten aiuterà Zuleyha ad eludere il piano di sorveglianza di Hunkar. La protagonista, infatti, deciderà di raggiungere il luogo stabilito per l'incontro con Yilmaz Akkaya.

Per la prima volta, i due ex innamorati riusciranno a vedersi finalmente, se qualcosa di inaspettato non mandasse nuovamente tutto all'aria. Demir, infatti, compierà un gesto folle per uscire di galera dopo essere stato condannato alla pena capitale. Il ricco imprenditore si pugnalerà per poi evadere dal carcere.