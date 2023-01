Nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, l'amore tra Fikret e Müjgan non rimarrà più un segreto. I due, nonostante la ragazza decida di allontanarsi da Fikret, non riusciranno a resistere all'attrazione fisica che provano reciprocamente, così si lasceranno andare alla passione proprio a casa di Fekeli, pensando che non li veda nessuno, invece sarà proprio il padrone di casa a beccarli in flagrante mentre si stanno baciando.

Züleyha e la seconda possibilità da dare a Demir

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha scoprirà di essere seriamente innamorata di Demir.

Secondo Sevda tra i due potrebbe nascere qualcosa: nonostante ormai conducano delle vite separate, è chiaro che si amino, ma non riescano ancora a dimostrarselo. Prima il "problema" era Züleyha, visto l'amore che provava per Yilmaz, ora invece quello più lontano è il marito della giovane, visto che Demir cederà alla passione con Ümit.

Sevda ha sempre incoraggiato Demir a combattere per Züleyha, ma a un certo punto si è arreso. Successivamente si è accorta che la ragazza provava un po' di gelosia nei confronti del marito, per questo Sevda spingerà Züleyha ad aprire le porte del suo cuore e ad accogliere Demir. Probabilmente, dopo tutto quello che hanno passato, sarebbe giusto dargli un'altra possibilità.

Spetterà solo a Züleyha decidere.

Il tira e molla di Fikret e Müjgan

Anche un'altra coppia vivrà dei problemi sentimentali. Müjgan, infatti, comunicherà a Fikret che non ha nessuna intenzione di avere una relazione amorosa con lui. Preferirebbe fare le cose un passo alla volta e non commettere gli stessi errori del passato, per esempio con Yilmaz sono passati dal fidanzamento al matrimonio in un batter d'occhio.

Ovviamente Fikret non la prenderà bene, così inizierà a evitarla e si comporterà in maniera strana. Per esempio una sera a casa di Fekeli, all'ora di cena, si ritroveranno da soli a tavola. Pur di non passare del tempo con lei, Fikret si inventerà una scusa e se ne andrà via.

Müjgan sarà molto triste per la situazione venutasi a creare, e proprio per questo proverà a far ragionare Fikret e a chiedergli di fare chiarezza con i suoi sentimenti: se la ama davvero dovrebbe lasciarla libera di vivere la sua vita.

Fikret, però, non avrà nessuna intenzione di lasciarsi fuggire Müjgan.

Fekeli scopre la tresca tra Müjgan e Fikret

Nonostante provino a stare lontani, Fikret e Müjgan non riusciranno a controllare i loro impulsi, e proprio dentro la casa di Fekeli si lasceranno andare a un bacio appassionato. I due, però, non saranno da soli.

Fekeli sarà presente in casa in quel momento e li vedrà avvinghiati l'uno all'altra. Quale sarà la sua reazione?