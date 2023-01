Fikret vivrà ancora appieno la sua vendetta contro Demir Yaman e durante le prossime puntate di Terra Amara metterà su un piano per distruggere la sua serenità coniugale. Si alleerà con Ümit, che odierà il suo ex amante, soprattutto da quando ha visto Züleyha e Demir baciarsi. Sarà un piano perfido, in cui Ümit fingerà addirittura di volersi togliere la vita, pur di attirare Demir nella sua trappola.

Il piano perfido di Ümit e Fikret

Dopo una breve pausa fuori città, Fikret tornerà a Çukurova con l'intento di rovinare per sempre Demir. Convincerà Ümit a unirsi alla sua vendetta e la ragazza non potrà che dirgli di sì, visto che Demir ha rinunciato a un futuro insieme a lei per tornare tra le braccia di Züleyha.

Insieme metteranno in atto un piano, che avrà come protagonisti Ûmit e Demir.

Ümit chiama Demir per andare in suo soccorso

In piena notte Ümit chiamerà Demir con la sola intenzione di salutarlo. Gli dichiarerà di non poter andare avanti senza di lui, al punto di annunciargli che di lì a breve si sarebbe tolta la vita, in quanto non disposta a vivere senza di lui.

Demir si prenderà un bello spavento, così in fretta e furia si recherà a casa di Ümit. La troverà stesa sul letto, priva di sensi. Demir proverà a rianimarla, senza rendersi conto che qualcuno lo sta spiando.

Demir cade nella trappola di Fikret e Ümit

Demir cadrà nella trappola di Fikret. Ümit non ha mai avuto la minima intenzione di togliersi la vita, era solo un piano per consentire di avere Demir a casa e scattargli qualche foto insieme a lei.

Sarà proprio Fikret a spiarlo con una macchina fotografica in mano. Si impegnerà a immortalare gli attimi in cui Demir e Ümit saranno più intimi, tipo lui che la tiene in braccio o che la tocca mentre prova a rianimarla.

La messinscena sarà condita da tanti momenti, tipo Ümit che supplicherà Demir di rimettersi insieme a lei, con lui che continuerà a dirle di no.

Lei non si farà abbattere e gli farà un'ultima richiesta: trascorrere un'altra notte insieme.

Demir trascorre la notte con Ümit

Demir all'inizio sarà riluttante, ma alla fine si farà convincere e si sdraierà accanto a lei. L'abbraccerà, ma solo per impedirle di provare a togliersi di nuovo la vita. Sarà un'occasione ghiotta per Fikret, che senza sosta continuerà a fotografare ogni attimo che Demir e Ümit trascorreranno insieme.

Che cosa farà Fikret con quelle fotografie? Visto che il suo obbiettivo continuerà a essere quello di rovinare la vita di Demir, farà in modo che queste immagini arrivino nelle mani della famiglia Yaman. La prima a trovarle sarà Sevda, che senza indugio correrà subito da Ümit per affrontarla faccia a faccia e capire che cosa voglia combinare.