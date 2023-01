Saniye proverà a fare del male a Sermin nella prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Stanca delle sue continue intromissioni nelle dinamiche di Villa Yaman, prenderà il pick up aziendale e facendo retromarcia la investirà volontariamente. Non succederà nulla di grave, la donna finirà in ospedale a causa di una gamba fratturata, ma Sermin sarà convinta del fatto che quello che l'ha vista coinvolta non sia stato un semplice incidente.

Hakan deve conquistare il cuore di Züleyha

Nel piano vendicativo escogitato da Abdülkadir contro Demir, Hakan avrà un compito molto particolare: dovrà conquistare il cuore di Züleyha.

Per far sì che la cosa vada a buon fine, dovrà presentarsi a lei con un nome falso, per non essere associato alla famiglia Gümüşoğlu, così si farà chiamare Mehmet Kara.

Per cercare di creare un bel legame di fiducia, la nominerà procuratrice delle quote di sua proprietà nella società Yaman. Una cosa che non piacerà assolutamente a Fekeli.

I pettegolezzi su Züleyha e Hakan

Alla fine il piano funzionerà, visto che Züleyha e Hakan usciranno a cena insieme. I due si avvicineranno pericolosamente e inizieranno a darsi del tu. Nonostante si frequentino, il loro rapporto si baserà esclusivamente sugli affari.

Intanto, però, gli abitanti di Çukurova li vedranno insieme e alcuni di loro penseranno che nonostante non si abbiano più notizie del marito (Demir sparirà nel nulla dopo l'assalto a Villa Yaman), non è giusto che una donna sposata esca con un altro uomo.

Abdülkadir prova a coinvolgere Betül nella sua vendetta

Intanto Züleyha lavorerà anche con Betül, visto che per un breve periodo di tempo quest'ultima è stata nominata direttore della società Yaman al posto di Demir; Züleyha era impossibilitata a farlo. Anche lei, inconsapevolmente, farà parte del piano vendicativo ordito da Abdülkadir contro Demir.

Abdülkadir vorrà entrare in affari con Betül, ma la ragazza temerà eventuali conseguenze, anche perché in azienda Züleyha le sta con il fiato sul collo. Lui la rassicurerà: per ogni problema ci sarà pronta una soluzione. Le offrirà un contratto per la manutenzione dei trasporti in azienda, pari alla metà di quello che pagano ora.

Che cosa avrà in mente Abdülkadir?

Saniye contro 'l'insopportabile' Sermin

A proposito di trasporti, nella tenuta Saniye sarà stufa delle continue intromissioni di Sermin nelle dinamiche di Villa Yaman. Per lei si comporta come una perfetta maleducata e si immischia in questioni che non la riguardano.

Stanca di tutto, Saniye investirà volontariamente Sermin con il pick up aziendale, anche se lo farà passare come un incidente. Non le succederà nulla di grave, ma Sermin finirà in ospedale in quanto si fratturerà una gamba. Saniye si scuserà per l'incidente, ma Sermin capirà benissimo che l'ha investita di proposito.