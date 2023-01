Nuovi problemi per Gaffur nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Saniye scoprirà che la proposta lavorativa che gli era stata fatta qualche tempo prima, non era altro che una truffa. Gaffur su questa cosa ci ha investito pure dei soldi, e Saniye non sarà per niente disposta a perdonarlo per ciò che ha fatto e per non averglielo detto.

La notizia del figlio illegittimo di Adnan è sulla bocca di tutti

Nelle prossime puntate Demir riceverà una brutta sorpresa. Rientrando a casa troverà tutto il recinto della tenuta tappezzato con dei poster che raffigurano la lettera in cui viene dichiarato che Adnan Yaman ha un figlio illegittimo.

Questa "promozione" farà sì che tutta Çukurova scopra la cosa e il pettegolezzo sul presunto fratellastro di Demir sarà sulla bocca di tutti.

Demir scoprirà i manifesti appesi a casa sua quando rientrerà insieme a Sevda e Züleyha dall'ospedale. La ragazza verrà dimessa dopo essere stata salvata dalla trappola della foresta e piano piano si riprenderà. A ogni modo, Demir perderà la pazienza in merito ai manifesti e chiederà spiegazioni a Gaffur: come è possibile che non si sia accorto di questa malefatta?

Per Züleyha il responsabile di tutto è Fikret

Improvvisamente Züleyha inizierà a ricordare ciò che è avvenuto prima del suo incidente: è Fikret il responsabile dei continui ricatti a Demir. La ragazza racconterà a Sevda per filo e per segno ciò che è successo durante quel pomeriggio in cui ha iniziato a seguire Fikret, finché è rimasta intrappolata nella foresta.

Sevda inizierà ad avere i primi sospetti: è possibile che il figlio di Adnan Yaman sia proprio Fikret?

Saniye scopre la truffa sul viaggio in Germania

Gaffur avrà altri problemi da risolvere. Arriverà in cucina pronto a fare una sorpresa a Saniye con un regalo, ma la moglie lo tratterà in malo modo: lo respingerà e gli butterà il regalo sul pavimento.

Gaffur non riuscirà a capire cosa sia successo.

Dopo che Gülten farà il suo ingresso in cucina e vedrà la situazione creatasi tra i due, Saniye le spiegherà che cos'è successo. Per capire meglio, bisogna fare un passo indietro. Un po' di tempo fa, Gaffur era pronto a iniziare una nuova vita in Germania. Aveva salutato tutti, famiglia e amici, dicendo che sarebbe partito per trovare un futuro migliore.

Per affrontare il viaggio aveva anche investito dei soldi, ma Gaffur si era trovato di fronte a una truffa, e costretto a fare dietro front e tornare alla tenuta. Ovviamente non ha mai rivelato la cosa alla moglie, ma durante le prossime puntate Saniye scoprirà dei soldi spesi da Gaffur e dell'inganno subito. La moglie non sarà disposta a perdonarlo e per loro potrebbe essere la fine del matrimonio.