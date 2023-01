L'eredità di Yilmaz diventerà un'ossessione per Behice che, nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, arriverà pure a prendersela con Züleyha. La donna l'accuserà di aver donato allo Stato il terreno dove si trovavano i soldi di Yilmaz, proprio perché sapeva della presenza del denaro. Züleyha rispedirà le accuse al mittente e anche Sevda sarà dalla sua parte, al punto che la difenderà prendendo a schiaffi Behice.

L'erefità di Yilmaz custodita in un terreno

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Behice genererà uno scandalo a Villa Yaman e lo farà solo per soldi.

Avrà questo tipo di atteggiamento dopo che Gaffur troverà l'eredità di Yilmaz, custodita sottoterra all'interno di alcuni barattoli. Behice proverà a rubare i soldi, ma non ci riuscirà. Questo "tesoro", per tutto questo tempo, è stato custodito in un terreno appartenente a Yilmaz, che dopo la sua morte Züleyha donerà allo Stato per farci costruire un campo per i bambini di Çukurova.

Züleyha non era affatto a conoscenza che sotto quel terreno ci fossero i 30 milioni di lire turche appartenenti a Yilmaz, ma Behice la penserà diversamente, per questo andrà a Villa Yaman per fare uno scandalo.

Sevda schiaffeggia Behice

Quando Sevda sentirà le sue urla, uscirà e proverà a difendere Züleyha. Behice le rivolgerà degli insulti molto pesanti, al punto che Sevda perderà la pazienza e la schiaffeggerà.

Züleyha arriverà giusto in tempo per assistere alla scena, sentirà le accuse di Behice e la caccerà via dalla villa.

Per la zia di Müjgan questo sarà solo l'inizio di una lunga vendetta.

Il confronto tra Müjgan e Züleyha

Intanto Züleyha scoprirà che Müjgan ha cacciato via Gülten e Çetin dalla piccola villa, e che Behice ora è la nuova coinquilina: la cosa la lascerà molto turbata.

Così deciderà di far visita a Müjgan in ospedale per affrontare l'argomento.

Le due donne avranno un confronto molto teso, che attirerà l'attenzione di Ümit, che si lascerà coinvolgere dalla cosa, forse anche un po' troppo. Che c'entri il suo rapporto con Demir?

La confessione di Fekeli

L'argomento "eredità di Yilmaz" sarà d'interesse anche per Fekeli, in quanto vorrà chiedere a Züleyha se era a conoscenza del fatto che nel terreno che ha donato allo Stato ci fossero i 30 milioni di lire turche custoditi da Yilmaz.

La ragazza sarà sincera e gli dirà che non sapeva nulla. Entrambi saranno anche d'accordo su una cosa: Behice vorrebbe i soldi di Yilmaz solo per sperperarli, e non per il bene di Müjgan e Kerem Ali.

Fekeli le farà anche una confessione: lui e Yilmaz avevano insieme un fondo monetario, ma secondo il contratto solo Kerem Ali potrà usufruire di quei soldi quando arriverà all'età di 21 anni, quindi Behice non potrà toccarli.