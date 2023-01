Ci saranno tante novità durante le nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera segnalano che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) organizzeranno il piano di fuga verso la Germania, dopo aver ricevuto il benestare di Ali Fekeli, ma qualcosa andrà storto.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz scopre che l'ex fidanzata è stata costretta a sposare Demir

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse su Canale 5, rivelano che Zuleyha e Yilmaz tenteranno il tutto per tutto pur di stare insieme.

Tutto inizierà quando l'ex meccanico troverà la lettera che tempo prima aveva scritto a Zuleyha, con la quale gli confessava di essere stata costretta a sposare Demir per evitare che venisse condannato a morte in quanto ricattata da Hunkar. Nonostante sia sposato con Mujgan, Akkaya sarà desideroso di stre insieme all'ex fidanzata. Un'intenzione che l'uomo dovrà rimandare per alcuni "grattacapi" come la morte di Cengaver e il suicidio del suocero Behzat. Una faccenda che arriverà a un punto di svolta quando Demir uscirà dal carcere in quanto non colpevole dell'omicidio di Cengaver. Gulten aiuterà Yilmaz a incontrare Zuleyha. In questo frangente l'uomo cercherà di convicerla a fuggire insieme a lui, promettendole che si prenderà cura del figlio che attende come se fosse suo.

Zuleyha e l'ex meccanico preparano la fuga verso la Germania

Nelle puntate turche di Terra amara, Zuleyha preferirà non raccontare a Yilmaz la verità sulla paternità di Adnan fin quando non sarà lontana da Demir e Hunkar. I due innamorati prepareranno il piano di fuga verso la Germania, approfittando di una festa indetta dalla famiglia Yaman alla conclusione di un prestigioso affare.

Fekeli, a questo punto, darà il nullaosta al figlioccio per scappare. Yilmaz si recherà in ospedale per parlare con Mujgan e per non darle modo di avvisare Demir.

Akkaya rinuncia alla partenza a causa di Mujgan

Zuleyha giungerà con la sua auto e Adnan nel luogo prestabilito dell'incontro, mentre Yilmaz cercherà di trattenere sua moglie in clinica.

Qualcosa di inaspettato farà cambiare idea all'ex meccanico: il piano verrà meno quando il rivale di Demir scoprirà che Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) è in attesa di un bambino. Una novità che porterà Akkaya a decidere di non fuggire più con l'ex fidanzata, in quanto vorrà prendersi tutte le responsabilità per il figlio che la moglie porta in grembo.