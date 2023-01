Nuovi problemi in arrivo per Sermin. Nelle prossime puntate di Terra Amara la cugina di Demir rischierà la sua vita, visto che la donna verrà ritrovata a bordo della sua auto in condizioni critiche. Come rivelano le anticipazioni turche della soap, dopo aver scoperto che la sua complice lo ha raggirato partendo alla volta della Francia senza dirgli nulla, Hatip Tellidere su tutte le furie deciderà di mettersi sulle sue tracce. Dopo che Hatip ha minacciato Fusun per scoprire la destinazione di Sermin, le sue ricerche daranno i loro frutti visto che la nipote di Hunkar verrà trovata ma in fin di vita.

Si renderanno necessarie le cure di Sabahattin e Mujgan.

Hatip chiede denaro a Hunkar

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Sermin. Seguendo la trama della soap turca, la nipote di Hunkar assisterà attonita all'omicidio di Cengaver per mano di Hatip. Piuttosto che denunciare il vero colpevole, Sermin deciderà di diventare complice di Tellidere e correrà alla polizia per far incriminare Demir, con la speranza di vendicarsi delle angherie subite dagli Yaman, non ultimo l'incendio della sua casa. Ben presto Hunkar scoprirà che dietro la denuncia del figlio c'è proprio la nipote e così si metterà sulle sue tracce per proporle un accordo.

Sermin chiederà alla zia un milione di lire turche e in cambio lei ritratterà la confessione rilasciata alla polizia che ha incriminato Demir.

In questo accordo ci sarà lo zampino di Hatip. In accordo con Sermin il perfido uomo, sapendo che Hunkar per recuperare il denaro da dare alla nipote dovrà vendere le sue terre, proporrà alla Yaman una somma nettamente inferiore al prezzo di mercato per avere le sue proprietà. Fortunatamente Fekeli correrà in aiuto di Hunkar, dandole la giusta somma di denaro per le sue terre e promettendo alla donna amata di restituirle non appena avrà sistemato le sue questioni economiche.

Hatip sulle tracce di Sermin

Sermin riuscirà a ottenere i suoi soldi, ma il piano di Hatip andrà a monte. Senza dire nulla al suo complice, Sermin deciderà di intascare il denaro e scappare alla volta di Parigi per nascondersi presso la figlia. Non appena capirà che è fuggita, Hatip non si farà scrupoli: minacciare Fusun perché vorrà sapere dove si trovi Sermin.

La donna alla fine deciderà di rivelare dove è diretta l'amica e così Tellidere andrà a cercarla.

Effettivamente Sermin verrà ritrovata, ma le sue condizioni faranno temere per la sua vita. La nipote di Hunkar sarà nella sua auto, ma ricoperta di sangue. Cosa sarà successo alla donna? Immediatamente si renderanno necessarie le cure di Sabahattin e Mujgan, ma le condizioni si presenteranno da subito critiche. Anche il pubblico ministero Julide inizierà a sospettare che dietro ci sia qualcosa di losco, che verrà archiviato per il momento come un semplice incidente.