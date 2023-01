La furia di Hatip Tellidere sarà protagonista delle prossime puntate di Terra Amara. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Tellidere non apprezzerà per nulla il modo in cui Sermin si comporterà con lui: dopo aver intascato i soldi di Hunkar, la donna partirà per la Francia senza comunicare la sua destinazione al "complice" e mandando in aria i piani del perfido Hatip. Quest'ultimo non ci penserà due volte e metterà le mani al collo di Fusun per scoprire che fine ha fatto la sua amica.

Sermin chiede denaro per ritrattare sulla denuncia

Nelle prossime puntate di Terra amara, Sermin con la sua fuga metterà in pericolo non solo se stessa, ma anche la sua cara amica Fusun. Seguendo la trama della soap turca, dopo aver scoperto che è stata Sermin a denunciare Demir, Hunkar si metterà sulle tracce della nipote per costringerla a ritrattare le sue dichiarazioni false con cui ha accusato il cugino dell'omicidio di Cengaver. Dopo un battibecco con la zia, Sermin chiederà a Hunkar un'elevata somma di denaro su consiglio di Hatip.

Hatip, vero assassino di Cengaver, proporrà a Hunkar, che avrà necessità di vendere i suoi terreni per dare i soldi alla nipote, una somma più bassa del valore di mercato.

Fortunatamente Fekeli riuscirà a bloccare l'affare e darà lui stesso i soldi alla donna, con la promessa di restituirle le terre quando risolverà i suoi problemi economici. Intascato il denaro, Sermin penserà bene di fuggire senza dire nulla a Hatip. Una volta scoperto che la sua complice l'ha piantato in asso, sventando anche il suo piano di rovinare economicamente Hunkar, Hatip andrà su tutte le furie.

Hatip sulle tracce di Sermin

Non sapendo più dove cercare Sermin, Hatip ricorrerà a Fusun. Non si farà scrupoli e per scoprire dove sia diretta Sermin, minaccerà di strangolare l'amica mettendole le mani al collo. Inizialmente Fusun resterà zitta per proteggere l'amica, ma temendo per la sua vita rivelerà che Sermin ha acquistato un biglietto per Parigi ed è intenzionata a raggiungere la figlia Betul

Hatip, a questo punto, non farà del male a Fusun e le risparmierà la vita, ma correrà via per provare a bloccare la fuggitiva, colpevole di averlo tradito.

Sermin sarà seriamente nei guai e rischierà molto durante la fuga. Per scoprire cosa succederà a Sermin e soprattutto se Hatip Tellidere riuscirà a bloccare la nipote di Hunkar, prima che lasci il Paese, non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.