Fikret diventerà uno dei personaggi centrali delle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5. Finalmente verrà a galla il vero motivo per cui il ragazzo è arrivato a Çukurova: mettere in atto la sua vendetta contro la famiglia Yaman. Tutto questo perché Fikret è in realtà il figlio del defunto Adnan, ma negli anni l'ha sempre rinnegato. Così il giovane vorrà vendicarsi da quell'uomo che ha rovinato la vita alla madre e lo farà in primis distruggendo la sua tomba. in seguito Fekeli verrà a sapere dell'accaduto e rimarrà a dir poco scioccato del gesto compiuto dal nipote.

Il segreto di Fikret e Demir

Nelle prossime puntate di Terra Amara si scoprirà che Fikret e Demir sono fratelli. A quanto pare la madre di Fikret rimase incinta di Adnan Yaman e lui, essendo sposato con Hünkar, ha rinnegato quel figlio nato fuori dal matrimonio. Addirittura Fikret e la madre furono costretti ad allontanarsi da Çukurova per non passare guai seri: se fossero rimasti in paese, la loro vita sarebbe potuta essere in grave pericolo. Così, per il loro bene, decisero di andarsene via.

Dopo anni Fikret ha deciso di tornare in paese presentandosi come nipote di Fekeli. Fin da subito è sembrato un bravo ragazzo, ma in realtà è arrivato con sete di vendetta contro la famiglia Yaman. Visto che Adnan senior è deceduto da diversi anni, Fikret penserà bene di prendersela contro la sua tomba.

Fikret distrugge la tomba di Adnan Yaman

In un impeto di rabbia Fikret andrà al cimitero e saccheggerà la tomba di Adnan Yaman, fino a distruggerla completamente. L'odio che porta dentro lo porterà a compiere questo atto così vile e lo farà solo per vendicare la memoria della cara madre, visto che Adnan Yaman le ha rovinato la vita.

Dopo tale gesto, il guardiano del cimitero avviserà Demir di ciò che è accaduto, che si recherà subito sul luogo per fare la conta dei danni e ovviamente chiederà al guardiano se abbia visto qualcosa, ma l'uomo gli confermerà non sapere chi ha distrutto la tomba di sua padre. Il custode, però, non dirà tutta la verità.

Fekeli scopre l'atto di vandalismo compiuto da Fikret

A questo punto il guardiano si recherà a casa di Fekeli per raccontargli ciò che è accaduto quella notte che in cimitero è stata distrutta la tomba di Adnan Yaman. Gli dirà di aver visto Fikret mentre raccoglieva da terra un masso, per poi usarlo per distruggere la lapide del defunto padre di Demir.

Fekeli rimarrà scioccato da tale notizia e non capirà il motivo per cui il nipote abbia deciso di distruggere la lapide del capo famiglia Yaman. Per prima cosa si domanderà quale reale rapporto intercorra tra Fikret e il padre di Demir? Infatti Fekeli non è a conoscenza del fatto che il nipote è uno Yaman.