Tornano le anticipazioni giornaliere di Terra amara, relative alla puntata in onda sabato 21 gennaio 2023. In questo nuovo appuntamento si vedrà Zuleyha cercare di instillare in Demir qualche dubbio sulla possibile relazione tra Hunkar e Fekeli. Intanto, proprio la madre di Demir, dirà al padrino di Yilmaz di voler fare in passo indietro sulla loro relazione.

Hunkar fa un passo indietro con Fekeli: la loro relazione non può proseguire

Sabato 21 gennaio su Canale 5, andrà in onda l'ultimo appuntamento settimanale di Terra Amara. Sarà una puntata ricca di colpi di scena.

I telespettatori vedranno che Zuleyha dovrà dimostrare a Demir di aver dimenticato Yilmaz se vorrà rivedere il piccolo Altun. Lo dovrà fare quindi, per riconquistare la fiducia del marito che, in questo frangente, non la farà nemmeno mai uscire da sola. Nel frattempo, Hunkar e Ali Rameht Fekeli si incontreranno ancora nel luogo a loro tanto caro. La madre di Demir, seppur a malincuore, gli dirà che la loro storia non potrà avere futuro. Fekeli non nasconderà la sua tristezza ma le dirà che non metterà limiti al destino pur di stare con lei.

Zuleyha scopre che tra Hunkar e Fekeli c'è del tenero: spoiler Terra amara

Sulle anticipazioni di Terra amara, di viene inoltre a sapere che Mujgan e Yilmaz, decideranno di andare al cinema all'aperto.

Stessa idea che avranno pure Demir e Zuleyha. Le due coppie quindi, loro malgrado, si incontreranno e la serata non potrà che essere caratterizzata da nuove discussioni. Successivamente, Altun ascolterà per caso, una conversazione telefonica tra la suocera e Fekeli e capirà che tra loro ci sarà del tenero. Intanto la nonnina Azize, con i suoi vaneggiamenti, comincerà a instillare qualche dubbio anche in Demir.

Quest'ultimo, verrà inoltre a sapere che sarà stata Sermin a denunciarlo per il tentato omicidio di Yilmaz.

In Terra amara, Demir viene a sapere della relazione tra la madre e Fekeli

Nel corso della puntata, si vedrà pure Mujgan preoccupata per il fidanzato Yilmaz. La dottoressa si confiderà con Sabahattin, dicendogli di temere per la vita di Akkaya a causa delle continue tensioni con Demir.

Intanto Sante sarà ancora furiosa con Gaffur e lo farà dormire sul divano. Il capomastro nel cuore della notte, uscirà per incontrarsi con Seher. Gli spoiler rivelano anche che Demir dirà alla moglie che potrà riavere il piccolo Adnan solo dopo il matrimonio di Yilmaz con la dottoressa. A questo punto, Altun vorrà in qualche modo destabilizzare Demir, rivelandogli i suoi sospetti sulla relazione tra Hunkar e Ali Rameht Fekeli. Una notizia che turberà è non poco Yaman, il quale chiederà immediatamente spiegazioni alla madre.