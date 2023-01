Interessanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara visibili nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della 2ª stagione della soap opera rivelano che Zuleyha Altun non esiterà a dichiarare guerra alla suocera Hunkar quando le impedirà di fuggire da Cukurova.

Terra amara, anticipazioni: Demir arrestato per l'assassinio di Cengaver

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Zuleyha si prenderà in mano la propria vita.

Tutto avrà luogo quando Demir sarà arrestato per l'assassinio di Cengaver (Kadim Yaşar) dal pubblico ministero Julide.

Proprio quest'ultima crederà che il ricco imprenditore sia colpevole in quanto è stato visto discutere animatamente con la vittima qualche tempo prima per le vie di Adana. Nonostante ribadisca la sua innocenza, l'erede della famiglia Yaman verrà rinchiuso in cella fino al completamento delle indagini dalla spietata Julide. Qui, Yaman condividerà la cella con Yilmaz a sua volta arrestato per aver sparato al padrino Fekeli. Per questo motivo, i due rivali saranno protagonisti di una lite senza precedenti che costringerà le guardie a metterli in una cella di isolamento per calmare i loro bollenti spiriti.

Hunkar chiede a Saniye di impedire alla nuora di lasciare la fattoria

Nelle puntate della seconda stagione di Terra amara, Hunkar continuerà a non fidarsi della nuora, rimasta solo dopo l'arresto di Demir.

La ragazza, a questo punto, rassicurerà la suocera di non volersi approfittare di questa situazione in quanto non vuole mettere a repentaglio la gestazione del suo secondo bambino. Ma la matrona chiederà ugualmente a Saniye di impedire a Zuleyha di lasciare la fattoria, utilizzando qualsiasi escamotage. Ed ecco, che la domestica non esiterà a bucare tutte le ruote dell'auto per impedire la fuga della protagonista.

Neanche a dirlo, Altun non prenderà bene il gesto della signora Taskin, tanto da chiedere a Hunkar di mandarla via insieme a Gaffur.

Zuleyha inizia a fare la guerra alla suocera

Pertanto, Zuleyha (Hilal Altınbilek) non esiterà ad affrontare sua suocera, facendole presente che da ora in poi farà di testa sua. Hunkar e Altun, a questo punto, inizieranno a farsi una vera e propria guerra, tanto che il loro rapporto entrerà in rotta di collisione con conseguenze inevitabili.

Tensione che aumenterà ancor di più a causa di una decisione che prenderà la nuova pm Julide.

In attesa di sapere se ci sarà un riavvicinamento tra Hunkar e la nuora, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al sabato dalle ore 14:10 su Canale 5.