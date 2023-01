Ci saranno tante novità nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in onda prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera turca rivelano che Yilmaz Akkaya minaccerà il suocero Behzat, visto che non vorrà partecipare al suo matrimonio con Mujgan. In più raggirerà il rivale Demir Yaman per un suo losco scopo.

Terra amara, anticipazioni: Behzat e Sevil non danno il benestare a Mujgan di sposare Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le prossime puntate trasmesse sui teleschermi di Canale 5, rivelano che Yilmaz affronterà il suocero e il suo rivale Demir prima del suo sposalizio.

Tutto inizierà quando Behzat e Sevil non daranno il benestare alla figlia di contrarre matrimonio con Yilmaz, dopo aver scoperto il suo passato violento. Se madre e padre Hekimoglu decideranno di lasciare Cukurova, Mujgan sarà lo stesso intenzionata a sposarsi e per questo organizzerà da sola il suo grande giorno. Tuttavia non potrà fare a meno di ripensare a quanto successo con i genitori: si rammaricherà moltissimo, pensando alla possibilità che non saranno presenti al suo matrimonio.

Akkaya minaccia il suocero affinché partecipi allo sposalizio

Nelle puntate di Terra amara in onda prossimamente, Yilmaz deciderà di prendere in mano la situazione, soprattutto quando scoprirà che Sevil si sta rifiutando di rispondere alle telefonate della figlia in cui la invita al matrimonio.

Per questo motivo chiamerà il suocero e cercherà di persuaderlo a tornare a Cukurova per il grande giorno di Mujgan. Behzat rimarcherà che non lo accetterà come genero, per questo motivo Akkaya minacciare il suocero di gravi ritorsioni se non si presenterà all'evento insieme a un bel regalo da destinare alla sposa. Il marito di Sevil non prenderà bene tale avvertimento.

L'ex meccanico ha intenzione di depredare Yaman di tutti i suoi beni

Demir proporrà a Yilmaz di sotterrare l'ascia da guerra, se gli venderà tutte le azioni che ha acquistato da Cengaver per fondare un'azienda insieme. Inizialmente l'ex meccanico rifiuterà tale proposta, ma poi seguirà il consiglio di Cimen e del padrino Fekeli: per trovare un accordo, Yilmaz chiederà a Demir il triplo dell'offerta.

Le intenzioni di Yilmaz non saranno benevoli: non vorrà fare pace con Demir, ma soltanto privarlo di tutti i suoi beni.

In attesa di scoprire cosa accadrà, Terra Amara va in onda da lunedì al sabato su Canale 5.