Una colpo di scena avverrà nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in onda prossimamente in televisionea su Canale 5.

Le trame turche dello sceneggiato segnalano che Demir Yaman uscirà dal carcere dopo che Sermin rimarrà vittima della spedizione punitiva di Hatip.

Terra amara, anticipazioni: Hunkar vuole che sua nipote scarceri Demir

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate trasmesse a breve in tv si soffermano sugli sviluppi dell'arresto di Demir.

Tutto inizierà quando Sermin assisterà all'omicidio di Cengaver per mano di Hatip.

Nonostante questo, la donna attribuirà la colpa a Demir per vendicarsi di averle incendiato la sua tenuta. Per questo motivo, il ricco imprenditore verrà portato in carcere mentre sua cugina si nasconderà da Hatip, fino a quando Hunkar non riuscirà a trovare il suo nascondiglio. La matrona, a questo punto, prometterà alla nipote di restituirle il maltolto, se scagionerà suo figlio. Inizialmente, la moglie di Sabahattin rifiuterà tale proposta, per poi chiederle un milione di lire turche per fare in modo che scarceri Demir.

Sermin in fuga con i soldi della matrona

Sermin farà in modo che Hatip, diventato suo complice, faccia un'offerta per poter acquistare i terreni di Hunkar. La donna, infatti, darà vita a un piano con Tellidere, in quanto è certa che sua zia abbia necessità urgente di denaro per aiutare Demir a uscire dal carcere.

Ma la matrona si ribellerà alle regole dell'assassino di Cengaver, finendo per vendere i suoi terreni a Fekeli, il quale prometterà di restituirli appena si sarà rimessa economicamente.

Sermin, a questo punto, deciderà di darsi alla fuga con i soldi invece di scagionare Demir, come da accordi con Hunkar. Un gesto che indispettirà sia quest'ultima che Hatip.

La fuga della moglie di Sabahattin terminerà con un drammatico incidente automobilistico.

La moglie di Sabahattin permette la scarcerazione del cugino

Sermin andrà per alcune ore in coma dopo essere stata ritrovata ricoperta di sangue a bordo della sua autovettura, con cui aveva deciso di scappare. Sabahattin e Mujgan, a questo punto, riusciranno a strapparla alla morte.

Una volta ripresa conoscenza, la donna dovrà vedersela con Hunkar, la quale farà in modo che Julide vada in ospedale per sottoporla a un interrogatorio. La madre di Betul, a questo punto, sarà costretta a raccontare tutta la verità davanti al pubblico ministero. Difatti svelerà di aver mentito per vendicarsi di suo cugino, colpevole di aver dato alle fiamme la sua abitazione. Ma la donna non farà mai il nome di Hatip, che nel frattempo penserà bene di sparire da Cukurova. Intanto Demir uscirà di prigione, prosciolto da ogni accusa.