Nelle nuove puntate di Terra Amara, relative alla seconda stagione della serie, un nuovo personaggio femminile giungerà a scombussolare i già precari e instabili equilibri che sono tenuti in piedi dagli abitanti di Adana. La zia della dottoressa Mujgan, Behice, farà il suo arrivo in paese, costretta a lasciare Istanbul per via di un dramma che capiterà nella sua vita. Come svelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, per cercare di mantenere il suo status di donna ricca, Behice non si porrà alcun limite tanto più che arriverà a macchiarsi di un delitto che cambierà la vita della famiglia Yaman per sempre.

Behice fa visita al fratello Behzat

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla presentazione di un nuovo personaggio femminile. In paese non solo giungerà il perfido Hatip, ma anche la machiavellica Behice. Seguendo la trama della soap turca, mentre si troverà nell'ospedale da lui fondato, Behzat riceverà la visita di sua sorella, che vorrà conoscere i motivi per cui non ha ricevuto l'assegno che di consueto le viene inviato da lui mensilmente e che le consente di avere una vita più che agiata.

Il medico appronterà una scusa con la sorella affermando che si tratta di un semplice ritardo della banca. Rassicurata dalla bugia del fratello, Behice a questo punto sposterà l'argomentazione sul recente matrimonio tra la nipote Mujgan e Akkaya.

La donna sarà adirata perché non ha potuto partecipare alla festa di matrimonio, impedita dal fratello, ma ben presto un evento la porterà a conoscere la coppia.

La zia di Mujgan si trasferisce in paese

Per non soccombere di fronte a un tragico evento improvviso, Behice sarà costretta a lasciare Istanbul per trasferirsi proprio a Adana dove risiedono Yilmaz e Mujgan.

Di quale evento tragico si tratterà? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, ma la presenza di Behice non passerà di certo inosservata: la sua cattiveria non tarderà a emergere nel peggiore dei modi.

La donna, che non vorrà di certo rinunciare alla vita benestante a cui era abituata a Istanbul, farà di tutto per poter mantenere il suo status, anche con azioni illegali, arriverà a macchiarsi perfino di un delitto: sulla coscienza della zia di Mujgan peserà la morte di una donna fondamentale per lo svolgimento della soap e la cui dipartita cambierà per sempre gli equilibri di Villa Yaman.