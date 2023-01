Demir sarà protagonista assoluto delle prossime puntate di Terra Amara, che si preannunciano ricche di colpi di scena. Secondo le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Yaman finirà in carcere per un omicidio che non ha commesso e rischierà perfino la pena di morte, ma questo non sarà l'unico problema per Demir. Attraverso Gaffur, il figlio di Hunkar scoprirà che Yilmaz sta facendo ristrutturare la villa di Sermin per poter andare ad abitare accanto a Zuleyha. Quando saprà che la moglie ha accettato di incontrarsi con il suo ex, Demir non esiterà a infliggersi una pugnalata, in modo da uscire dal carcere ed eludere le guardie.

Demir condannato a morte

Proseguono le anticipazioni di Terra amara: le nuove puntate saranno dense di dinamiche che terranno i telespettatori col fiato sospeso. Seguendo la trama della soap turca, la morte di Cengaver per mano del perfido Hatip farà aprire le porte del carcere per Demir. Sarà Sermin a denunciare il cugino alle guardie, approfittando di una lite che aveva visto protagonisti il defunto e Yaman.

Demir si ritroverà in carcere con Yilmaz, il quale si costituirà per aver sparato a Fekeli per errore, ma se quest'ultimo scagionerà Akkaya, che potrà presto lasciare la cella, la situazione per Demir sarà più complicata visto che, in nome di una vecchia amicizia con Cengaver, Julide chiederà la pena di morte per Yaman.

A questi guai per il figlio di Hunkar si aggiungerà la consapevolezza che Yilmaz sta per ristrutturare la casa di Sermin che lui stesso ha bruciato per andare a vivere accanto alla moglie.

Yilmaz e Zuleyha si danno appuntamento

La scelta di Yilmaz sarà dettata dalla volontà di chiarirsi con Zuleyha, visto che solo il giorno dopo il suo matrimonio con Mujgan ha avuto fra le mani una parte della lettera scritta dalla sua ex quasi un anno prima, in cui spiegava il ricatto subito da Hunkar, obbligandola a sposare Demir.

Riuscendo a eludere la sorveglianza di Hunkar, che temendo la fuga della nuora le metterà alle costole Saniye e grazie alla solidarietà di Gulten che farà da intermediaria, Zuleyha accetterà di vedere Yilmaz, ma un evento sconvolgerà i piani dei due ex amanti.

Ottenendo un oggetto appuntito, Demir non esiterà a farsi del male dandosi una pugnalata per poter uscire dal carcere.

In effetti il piano di Yaman otterrà successo, visto che l'uomo verrà portato in ospedale e scoprendo i piani della moglie riuscirà a scappare, seppure ferito, raggiungendo Zuleyha e Yilmaz al loro incontro segreto.

Demir minaccerà ancora una volta la moglie di portarle via il figlio per sempre e così Zuleyha, incinta del suo secondo figlio, dovrà cedere al ricatto del marito e lasciare da solo Yilmaz. Demir sarà soddisfatto o infliggerà nuove pene alla moglie? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.