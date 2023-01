Le prossime puntate di Terra Amara vedranno protagonisti gli atroci dubbi di Demir, il quale di fronte alla notizia della seconda gravidanza di Zuleyha penserà che il figlio che aspetta non sia suo e non riuscirà a gioire perché certo di essere sterile. Infatti, dopo aver appreso che la moglie è in dolce attesa, una volta tornati a casa dall'ospedale, si scaglierà contro la povera Altun, accusandola di tradimento con Yilmaz. Per questa ragione, l'incontro causale con Akkaya diventerà motivo di nuove recriminazioni, tanto che Demir arriverà a puntare una pistola contro il suo nemico.

Demir punta una pistola alla testa di Yilmaz

Le news provenienti dalla Turchia riguardanti Terra amara si concentrano sul principale triangolo amoroso della soap: Demir, Yilmaz e Zuleyha creeranno una nuova dinamica molto interessante. Seguendo la storyline della serie turca, infatti, durante una cena con Hunkar, Zuleyha avvertirà un malore e verrà condotta in ospedale per fare delle indagini. A questo punto, verrà reso noto alla famiglia Yaman che Zuleyha è in dolce attesa. Rientrati in casa, Demir sarà tutte le furie e si scaglierà contro la moglie accusandola di essere una traditrice.

Non solo, Yaman coglierà l'occasione per dire che ha sempre saputo di essere sterile e per questo anche consapevole che Adnan non è realmente suo figlio.

La discussione si accenderà tanto che Demir punterà una pistola alla testa di Zuleyha accusandola di averlo tradito con Yilmaz. Partirà perfino un colpo di pistola che per fortuna non ferirà nessuno. Non è tutto, perché Demir non si farà problemi a scagliarsi anche contro Yilmaz.

Demir è davvero sterile?

Incontrando Demir per caso Akkaya penserà bene di dare al suo nemico una partecipazione per il suo matrimonio con Mujgan ormai alle porte, tanto più che pochi giorni prima i due hanno firmato un accordo secondo il quale Akkaya rivenderà a Yaman le azioni che precedentemente Cengaver gli ha ceduto.

Demir, però, accecato dalla gelosia, estrarrà una pistola puntandola contro Yilmaz, il quale sarà ignaro dei motivi che hanno condotto il marito di Zuleyha a comportarsi in questa maniera. L'intervento di Cengaver impedirà che accada qualcosa di grave.

Nel frattempo, Hunkar comincerà a credere che Zuleyha non abbia tradito il figlio e così consiglierà a Demir di sottoporsi di nuovo alle analisi per scoprire se è veramente sterile, tanto più che sono passati molti anni per cui le indagini mediche saranno più attente e precise.

Demir accetterà la proposta della madre ma le dirà che se la sua sterilità dovesse essere confermata a quel punto non esiterà ad uccidere sia Zuleyha che Yilmaz. Per scoprire quale sarà l'esito degli esami medici non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.