Le prossime puntate di Terra Amara vedranno ancora una volta protagonista il capomastro di villa Yaman: Gaffur continuerà a coltivare la sua relazione clandestina con Seher e per di più le confesserò di voler fare da padre al figlio che aspetta. Come rivelano le anticipazioni della soap turca, ancora una volta le malefatte di Gaffur verranno a galla, poiché Saniye seguendo il marito capirà che l'uomo ha offerto un'ingente somma di denaro alla sua amante e questo la farà infuriare ancora di più.

Gaffur nega il tradimento con Seher

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sul triangolo amoroso ai cui vertici si troveranno Gaffur, Saniye e Seher.

Seguendo la storyline della serie turca, dopo aver confessato a Hunkar di essere incinta di Demir quest'ultimo respingerà l'idea in maniera ferma. Yaman, infatti, dirà alla madre di aver scoperto qualche anno fa di essere sterile per cui incapace di procreare. A questo punto, Demir si confronterà con Seher e puntandole una pistola alle tempie la costringerà a smentire le precedenti affermazioni.

Non è tutto, visto che ben la domestica racconterà ai padroni di aver avuto una relazione clandestina con Gaffur e che quindi il figlio che porta in grembo è proprio del capomastro. Per evitare inutili pettegolezzi, poi, i padroni decideranno di mandare la domestica in un'altra tenuta mentre Gaffur sarà ormai certo di essere sul punto di diventare padre.

Anche Saniye verrà a conoscenza della gravidanza della sua rivale e andrà su tutte le furie cacciando di casa il marito. Dal canto suo il capomastro continuerà a negare il tradimento ma Saniye non vorrà sentire ragioni, anzi comunicherà ai padroni di voler divorziare.

Il capomastro offre denaro a Seher

Gaffur, quindi, deciderà di recarsi di persona dalla sua amante per rassicurarla sul loro futuro tanto più che andrà in un nascondiglio segreto per prendere una grossa somma di denaro da offrirle, ignaro del fatto che sua moglie lo stia seguendo.

Una volta al cospetto di Seher, Gaffur non solo le dichiarerà tutto il suo amore ma affermerà di volersi prendere carico a tutti glie effetti del loro bambino. Il capomastro, però aggiungerà di non potersi separare dalla moglie per via di alcuni affari in comune che lo tengono legato a lei.

Saniye capirà ben presto che i soldi di Gaffur erano destinati a Seher e ciò non farò altro che complicare la posizione del capomastro.

Quest'ultimo, pur essendo stato scoperto, tenterà con grande faccia tosta di restare sposato ma tenendo in piedi un'altra relazione. Per capire come Gaffur riuscirà a districarsi in questa complicata situazione non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.