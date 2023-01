Le prossime puntate di Terra Amara vedranno Sermin ancora una volta protagonista. Come svelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, la nipote di Hunkar, dopo aver assistito all'omicidio di Cengaver commesso da Hatip, si alleerà con quest'ultimo e deciderà di denunciare Demir.

Lo scopo di Sermin sarà quello di ottenere vendetta, visto che il cugino non si è fatto scrupolo nel bruciarle la casa dopo aver scoperto che lei era disposta ad aiutare la moglie Zuleyha ad abortire. Hunkar riuscirà a trovare la nipote e - con fare dispotico - cercherà di far leva sull'avidità di quest'ultima per scagionare il figlio.

Hunkar sulle tracce della nipote

Le anticipazioni di Terra amara preannunciano che quando Demir interromperà la fuga e rientrerà in paese per salvare la vita al piccolo Adnan, colto da un'improvvisa febbre altissima, Hunkar capirà che il figlio è davvero innocente. Infatti, Demir non avrà remore nel consegnarsi di nuovo alla polizia nella speranza che la sua innocenza venga presto dimostrata.

A denunciare Demir per l'omicidio di Cengaver sarà stata Sermin visto che la donna vorrà vendicarsi dei torti subiti dagli Yaman. Di fatto la cugina di Demir sarà complice di Hatip visto che saprà che è stato proprio lui a compiere l'omicidio. Quando Hunkar scoprirà che dietro alla denuncia c'è proprio la nipote si metterà sulle sue tracce e la troverà mentre sarà intenta a fare una sauna con l'amica Fusun e la moglie del perfido Hatip.

Sermin cerca il consiglio di Hatip

Hunkar ordinerà alla nipote di ritirare subito la denuncia per far uscire il figlio dalla galera, ma stavolta Sermin sembrerà pronta a stare sulle sue, visto che ormai gli Yaman le hanno tolto tutti i soldi e perfino la sua casa lasciandola in mezzo ad una strada. A questo punto Hunkar proporrà alla nipote che se ritratterà le sue dichiarazioni con la polizia, lei le ridarà di nuovo immediato accesso ai conti che in passato erano stati bloccati.

La donna darà a Sermin un po' di tempo per pensare alla sua richiesta prima della sua risposta definitiva.

Stavolta però per Hunkar la situazione potrebbe rivelarsi più difficile del previsto, visto che Sermin adesso potrà contare sull'appoggio del perfido Hatip, il quale non solo le darà un "tetto", ma anche del denaro.

Infatti, Sermin - prima di prendere una decisione riguardo la proposta della zia - deciderà di chiedere consiglio ad Hatip.