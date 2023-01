Nuovi impedimenti nella travagliata storia d'amore tra Zuleyha e Yilmaz si verificheranno durante le prossime puntate di Terra Amara. Come rivelano le anticipazioni della soap turca, la lettera scritta da Altun e indirizzata ad Akkaya per confessargli che è lui il padre di Adnan finalmente giungerà a destinazione, ma solo quando sarà completamente illeggibile. Il tentativo di Zuleyha di dire la verità e cercare così la protezione dell'uomo che ama fallirà per l'ennesima volta.

Zuleyha scrive una lettera a Yilmaz

I telespettatori di Terra amara dovranno prepararsi all'ennesimo colpo di scena che riguarderà i protagonisti principali della serie.

Seguendo le trame della soap turca, dopo aver scoperto che il marito ha manomesso la macchina con cui lei e Mujgan hanno avuto un incidente, Zuleyha correrà da Yilmaz, ma Demir sparerà ad Akkaya prima che lei possa rivelargli tutta la verità. Rientrata in casa con il marito, Zuleyha verrà punita da Yaman che le porterà via il piccolo Adnan. Disperata per la situazione che le sembrerà senza soluzione, la donna tenterà di togliersi la vita, ma prima scriverà a Yilmaz una lettera in cui gli chiederà di prendersi cura del bimbo, rivelandogli di esserne il padre.

Zuleyha chiederà alla domestica Gulten di spedire la lettera, ma dopo il tentato suicidio, da cui verrà salvata dalla suocera Hunkar, finirà in un manicomio su consiglio di un medico e non saprà per un po' cosa stia accadendo in paese.

La lettera verrà regolarmente spedita da Gulten, ma verrà intercettata dalla figlia di Nazire, la domestica di Yilmaz e Fekeli. La bimba metterà la missiva nel suo zaino e la dimenticherà lì.

Yilmaz non scopre la verità su Adnan

Dopo qualche tempo la bambina ritroverà la lettera e la poserà sul comodino della camera di Yilmaz, ma purtroppo cadrà sotto il letto.

Successivamente Yilmaz deciderà di far ristrutturare la sua camera in vista del matrimonio con la dottoressa Mujgan e farà rinfrescare anche le pareti. Un barattolo di vernice bianca cadrà per errore proprio sopra la lettera. Sarà Nazire a ritrovare ancora una volta la missiva che stavolta verrà consegnata direttamente nelle mani di Akkaya.

La lettera a questo punto sarà completamente sporca di vernice e bagnata. Chiaramente nemmeno una parola di quelle scritte da Zuleyha sarà più riconoscibile e ancora una volta il tentativo della ragazza di rivelare tutta la verità all'unico uomo che ha sempre amato fallirà miseramente. Quando riuscirà Yilmaz a sapere che Adnan è suo figlio? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.