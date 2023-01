Le anticipazioni di Terra Amara si concentrano sul personaggio di Adnan. Il piccolino, sebbene ancora in tenera età, sarà centrale in molte delle dinamiche della soap. In particolare, dopo aver spinto Demir a tornare sui suoi passi e a riconsegnarsi alla polizia dopo aver manifestato malessere in seguito a una febbre molto alta, il bimbo sarà esposto a un pericolo: mentre sarà sul lettone della madre, intento a giocare, uno scorpione velenoso si avvicinerà a lui. L'intervento materno riuscirà a salvarlo.

Zuleyha promette fedeltà a Demir

Nelle prossime puntate di Terra amara, il ritorno di Adnan a casa, dopo aver costretto il padre a interrompere la sua latitanza, creerà una serie di dinamiche molto interessanti.

Seguendo la storyline della soap turca, mentre Demir si troverà in fuga con la moglie e il figlio, avendoli costretti a seguirlo, il bimbo starà molto male e senza pensarci due volte, Yaman tornerà sui suoi passi e porterà il piccolo a controllo da un medico in paese. Questo di fatto significherà per Demir riconsegnarsi alla polizia.

L'atto d'amore di Demir nei confronti di Adnan, seppure consapevole che in realtà è figlio di Yilmaz e non suo, spingerà Zuleyha a giurare al marito che d'ora in avanti lo aspetterà anche se dovrà stare tanti anni in carcere. Inoltre, la giovane Altun, anche in virtù della sua seconda gravidanza, deciderà di non avere più colpi di testa e di dedicarsi al suo matrimonio dimenticando il passato.

Questo giuramento convincerà Demir ma non Hunkar.

Adnan in pericolo di vita

Hunkar, infatti, raccomanderà a Saniye di stare alle costole di Zuleyha poiché temerà che la donna decida di scappare da Yilmaz. Inoltre, pensando che la nuora si metterà in contatto con Akkaya, deciderà di toglierle perfino il telefono dalla stanza.

La signora Yaman però sarà costretta a tornare sui suoi passi quando il figlio, durante un colloquio in carcere, dirà alla madre che deve fidarsi di Zuleyha come lui. Per questo Hunkar deciderà di ridare il telefono alla nuora e proprio quando la donna sarà in camera sua col figlio, accadrà qualcosa di inaspettato.

Mentre Zuleyha sarà impegnata a riordinare i suoi abiti, il bimbo sarà nel suo lettone a giocare ma improvvisamente comparirà di fronte ad Adnan uno scorpione.

Fortunatamente, Zuleyha salverà il figlio dalla puntura dell'animale velenoso. A questo punto Hunkar deciderà di lasciare la villa con la sua famiglia per fare il modo che Gaffur possa procedere a una disinfestazione. Questa scelta di Hunkar innescherà diverse situazioni che potrebbero di nuovo rimescolare le carte in tavola. Per scoprire di cosa si tratta non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.