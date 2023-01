Le sorprese nelle vicende della soap opera turca Terra Amara continueranno a essere numerose. Nel corso degli episodi in onda da lunedì 6 a sabato 11 febbraio 2023, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) entrerà finalmente in possesso della missiva Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), ma purtroppo sarà in pessime condizioni. Quando non riuscirà a decifrare il messaggio, non avrà altra scelta oltre a quella di buttare via la lettera.

Saniye (Selin Yeninci) sarà su tutte le furie con il marito Gaffur (Bülent Polat), quando scoprirà che la domestica Seher (Ebru Ünlü) aspetta un bimbo da lui.

Anticipazioni Terra amara, all’11/02: Adnan torna alla tenuta, Yilmaz e Mujgan litigano con Fekeli

Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 6 all’11 febbraio svelano che Zuleyha presserà Demir per vedere il figlio Adnan. Intanto Mujgan, preoccupata dal silenzio di Yilmaz, andrà da Sabahattin per avere notizie del suo fidanzato. A questo punto il giovane, oltre a far recapitare alla dottoressa l’abito da sposa, la sorprenderà facendole visita sul posto di lavoro. Demir, dopo aver riportato Adnan alla tenuta, chiederà perdono alla moglie. Intanto la famiglia Yaman verrà messa al corrente del ritrovamento del cadavere di Ercument. La reazione di Hunkar non passerà di certo inosservata, dato che non riuscirà a nascondere il suo dispiacere.

Gli Yaman si recheranno a Istanbul per prendere parte al funerale, accompagnati anche dalla domestica Gulten.

Gaffur tenterà di riavvicinarsi all’ex amante Seher. Quest’ultima spiazzerà Hunkar dicendole che lei e Demir aspettano un bambino. La smentita del marito di Zuleyha non tarderà ad arrivare, dato che dirà alla madre di essere sterile.

Successivamente Hunkar e Demir verranno a conoscenza che in realtà Seher aspetta un figlio da Gaffur. Yilmaz continuerà a occuparsi dei preparativi delle nozze con Mujgan, ma i due finiranno per litigare con Fekeli per il ricevimento in quanto lui, a differenza della coppia, vorrebbe organizzare una festa sontuosa.

Akkaya minaccia il suocero, Cetin fa rimanere senza parole Gulten

Nazire farà avere a Yilmaz la lettera scritta da Zuleyha, ma sarà illeggibile in quanto ricoperta di vernice. Akkaya getterà via la missiva, senza apprendere quindi che la mittente fosse la sua ex. Saniye perderà le staffe non appena verrà a conoscenza che suo marito Gaffur ha messo incinta Seher. Quest’ultima lavorerà al servizio del signor Ekrem, dopo che Seher verrà mandata via dalla tenuta da Hunkar, Demir e Zuleyha. Intanto Mujgan non riuscirà a invitare la madre al suo matrimonio, mentre Yilmaz minaccerà il suocero costringendolo a partecipare al matrimonio.

Demir chiederà ad Akkaya di rivendergli al doppio del prezzo le quote che ha acquistato da Cengaver.

Fekeli incoraggerà il suo figlioccio ad accettare la proposta del nemico, ma non riuscirà a convincerlo. Yilmaz sarà convinto che il padrino si sia fatto influenzare da ciò che prova per Hunkar. Non appena Cengaver gli dirà che Demir potrebbe indebolirsi dal punto di vista finanziario, Yilmaz esigerà ricevere dal rivale il triplo della somma. Nel frattempo Gulten rimarrà senza parole: Cetin le dichiarerà il suo interesse. Gaffur si vedrà costretto a pranzare con Hatip, dopo essere stato cacciato dalla moglie.