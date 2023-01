Ben presto il fatto che Fikret ricatti Demir potrebbe non rimanere più un segreto, e nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, sarà Züleyha ad avere i primi sospetti.

La donna rimarrà stupita quando vedrà Fikret aggirarsi per gli uffici dell'azienda Yaman e vorrà capire il perché di questa cosa. Così, per captare qualche informazione in più, proverà a seguirlo. Züleyha riuscirà a scoprire la verità sull'intricata faccenda?

Demir e Ümit felici insieme, lui vuole divorziare da Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir sarà determinato ad essere felice con Ümit, per questo vorrà chiedere il divorzio a Züleyha.

Questa esigenza nascerà mentre si troverà fuori città insieme alla sua amante, ovviamente all'oscuro della moglie. La vicinanza lo farà riflettere sul fatto che forse sarebbe meglio dare una svolta radicale alla sua vita.

Le intenzioni saranno più che buone, ma Demir riuscirà veramente a portare a termine il suo intento e a separarsi definitivamente dalla moglie? Intanto Demir farà a Ümit un regalo molto speciale e la donna non riuscirà più a nascondere di essere innamorata, e farà di tutto per tenersi l'uomo che ama affianco a sé.

Seva e Züleyha scoprono che Adnan Yaman potrebbe avere un figlio illegittimo

Mentre Demir si troverà in vacanza con Ümit, Sevda e Züleyha si recheranno a Istanbul per parlare con una ex domestica di Villa Yaman, che potrebbe dirgli se Adnan Yaman, tanti anni prima, ha avuto veramente un figlio fuori dal matrimonio.

Saranno Saniye e Gaffur a fornire alle donne l'indirizzo di casa di questa ex dipendente.

A quanto pare, la vicenda potrebbe essere vera, ma l'ex domestica non avrà le prove necessarie per confermarla. Entrambe le donne rimarranno turbate, ma quella più scioccata sarà Sevda, visto che in passato anche lei ha avuto una storia con Adnan.

Züleyha indaga su Fikret

Züleyha sarà sempre più immersa nella vicenda che riguarda il presunto fratellastro di Demir e presto potrebbe scoprire delle succulenti novità. Un giorno si recherà in azienda perché avrà delle faccende da sbrigare e, rovistando tra i vari documenti, avrà modo di scoprire che il marito ha apportato delle modifiche a ciò che concerne l'eredità di Leyla e Adnan.

Mentre sarà in azienda, però, noterà una cosa strana: la presenza di Fikret. Che cosa ci fa in giro per gli uffici? Züleyha inizierà a fare alcuni ragionamenti e a collegare la storia della lettera trovata nell'ufficio di Demir, quella che annunciava che Adnan Yaman ha avuto un figlio illegittimo: che sia stato Fikret a metterla? Così deciderà di fare l'investigatrice e di seguirlo, per scoprire se è realmente lui a ricattare Demir.