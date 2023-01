Tante novità accadranno nel corso delle puntate di Terra Amara trasmesse nella quarta settimana di gennaio su Canale 5. Gli spoiler della soap opera rivelano che Cengaver Cimen non sarà disposto a perdonare Zuleyha e Demir. Il tribunale, invece, chiederà a Sermin di procedere al pagamento delle somme dovute alla famiglia Yaman.

Terra amara, anticipazioni: Cengaver non concede il perdono a Zuleyha e Demir

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate italiane rivelano che Hunkar e Fekeli proveranno a trovare un punto d'incontro tra i rispettivi figli.

Ma Demir non sembrerà per nulla intenzionato a siglare una pace armata con il nemico. In seguito, il ricco imprenditore mostrerà la sua grande collezione di armi ad Ercument, appena sopraggiunto in città. A tal proposito, Yaman deciderà di chiedere scusa a Cengaver come Zuleyha con Nihal in quanto intenzionati a riallacciare la loro amicizia. Purtroppo la coppia non sembrerà disposta a perdonarli. Intanto Saniye si scaglierà contro Seher, dopo che Fadik insinuerà che Gaffur avesse una relazione coniugale con lei. Per questo motivo, Hunkar sarà costretta ad intervenire per sedare la lite tra le due domestiche

Il tribunale chiede a Sermin di ripagare il debito con i Yaman

Nelle puntate 23-28 gennaio di Terra amara, ci saranno brutte notizie per Sermin.

Il tribunale, infatti, le richiederà il pagamento di una somma di soldi per ripagare il debito accumulato con la famiglia Yaman nel corso degli anni. Di conseguenza, la moglie di Sabahattin chiederà aiuto a Yilmaz, che le proporrà di metterla in contatto con i suoi avvocati, promettendole il mantenimento di Betul a Parigi.

Intanto Hunkar spedirà Seher al cottage dove dovrà servire la cena per suo figlio e il cugino.

Dopo cena, Ercument deciderà di uscire mentre Demir sotto i fumi dell'alcool rimarrà solo con Seher. Il ricco imprenditore, a questo punto, scambierà la domestica per Zuleyha, finendo per approfittarsi di lei in preda alla confusione. Il mattino seguente, Yaman troverà la giovane a letto con lui. Nel contempo, gli scagnozzi di Hatip si recheranno a dare fastidio ai dipendenti di Yilmaz in modo da mettere zizzania tra quest'ultimo e Demir.

Seher accusa il figlio di Hunkar di abuso

Hatip accompagnerà Ercument in un locale notturno, mentre Seher accuserà Demir di aver abusato di lei. Il figlio di Hunkar, a questo punto, negherà con la forza l'infamante accusa in quanto dimostrerà di non ricordare niente della notte appena passata. Per questo motivo, Yaman convincerà sua madre a darle una cospicua somma di denaro dopo aver scoperto che è in attesa di un figlio da lui.