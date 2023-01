Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra Amara relative alle puntate che andranno in onda dal 6 all'11 febbraio su Canale 5. Tanti i colpi di scena a cui assisteranno i telespettatori della soap turca. Zuleyha, dopo tanta insistenza, riuscirà a riavere con sé il piccolo Adnan e avrà anche le scuse di Demir. Yilmaz continuerà i preparativi per le nozze con Mujgan, facendole recapitare perfino l'abito di nozze. Il corpo di Ercument verrà ritrovato e nel frattempo Cetin troverà il coraggio di dichiararsi a Gulten, ancora scossa per la violenza subita.

Seher è incinta

Le anticipazioni delle puntate di Terra amara in onda da lunedì 6 febbraio a sabato 11 febbraio prendono il via dalla gioia di Zuleyha, che potrà riabbracciare Adnan. Mujgan sarà sempre più triste in quanto noterà che Yilmaz si sta allontanando da lei. Quando lui noterà il brutto stato d'animo della fidanzata le regalerà il vestito da sposa. Intanto quando Demir chiederà scusa alla moglie per le angherie che le sono state inflitte nel tempo, la polizia comunicherà alla famiglia Yaman che il corpo di Ercument è stato ritrovato. Tutti partiranno per Istanbul per i funerali, compresa Gulten.

Gaffur proverà ad avvicinarsi a Seher, ma lei lo rifiuterà. Intanto la domestica rivelerà a Hunkar di essere incinta di Demir.

Yaman rivelerà alla madre di essere a conoscenza della sua sterilità, per cui entrambi costringeranno Seher a confessare la verità, ossia che è incinta di Gaffur. Quando Saniye lo scoprirà in villa scoppierà il caos. Fekeli aiuterà Yilmaz e Mujgan a organizzare il matrimonio, ma Nazire darà una lettera ad Akkaya ritrovata durante i lavori di ristrutturazione che stanno avendo luogo prima delle nozze.

La lettera di Zuleyha sarà sporca e illeggibile per cui Yilmaz la metterà da parte.

L'arrivo di Hatip

Mentre Seher verrà mandata a servizio in un'altra villa, per cercare di placare gli animi dei domestici, Mujgan proverà a contattare i genitori per invitarli al matrimonio. Yilmaz arriverà a ricattare il futuro suocero per costringerlo a prendere parte al matrimonio della figlia.

Demir vorrebbe riacquistare le quote che Cengaver ha ceduto a Yilmaz ma quest'ultimo, per indebolirlo finanziariamente, gli proporrà l'acquisto al triplo del valore di mercato. Il tutto con il disappunto di Fekeli, che cercherà di portare la pace tra i due giovani, anche in virtù dei sentimenti che prova per Hunkar. Mentre Cetin si dichiarerà a Gulten, Gaffur sarà costretto dalla moglie a stare lontano da casa. Il capomastro avrà modo di incontrare un nuovo personaggio, si tratta di Hatip Tellidere, che approfittando di un danno al furgone inviterà Gaffur a pranzo per carpire alcuni segreti della famiglia Yaman.