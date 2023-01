A pochi giorni da una nuova registrazione di U&D, Alessio Corvino è finito nell'occhio del ciclone per alcuni scatti che lo ritraevano in compagnia di una ragazza bionda. Visto che le prossime riprese del dating-show sono previste il 6 gennaio, il corteggiatore ha deciso di usare i social network per smentire le voci che lo volevano legato ad un'altra persona mentre frequenta Lavinia in tv. Il romano ha fatto sapere di aver baciato sulle tempie un cara amica, con la quale ha anche trascorso la notte di Capodanno.

Aggiornamenti sul protagonista di U&D

Martedì 3 gennaio, i fan di U&D si sono "animati" per una segnalazione su Alessio Corvino. Alcuni siti di Gossip, infatti, hanno riportato le foto in cui il corteggiatore era vicinissimo ad una bionda che certamente non era Lavinia Mauro. Negli scatti che in poche ore hanno fatto il giro della rete, si vedeva il giovane scambiare gesti d'affetto con una ragazza, con la quale si è anche allontanato nella notte.

Gli spettatori del dating-show già fantasticavano sulla reazione della tronista a queste immagini che rischiavano di compromettere il suo percorso in tv e la sincerità di uno dei suoi spasimanti del cuore.

Il diretto interessato, però, è immediatamente intervenuto sui social network per fare chiarezza sulla vicenda e per smentire tutte le chiacchiere che stavano circolando sul conto conto dal primo pomeriggio di oggi.

Le parole prima del ritorno a U&D

"Avrei preferito parlarne in trasmissione per rispetto, ma scrivo alcune cose per evitare che il silenzio alimenti altre teorie futili sulla mia persona", ha esordito Alessio nello sfogo che è apparso sul suo profilo Instagram pochi minuti fa.

In merito alla giovane con la quale è stato paparazzato la notte di Capodanno, il corteggiatore di U&D ha detto: "Lei è una mia cara amica, sono stato con lei anche l'1 in un ristorante".

"Le ho dato un bacio di auguri sulla tempia, quindi si è alzato un polverone inutile", ha aggiunto il protagonista del Trono Classico sempre sui social network.

Stando alla versione che Corvino ha fornito ai suoi follower, le immagini che sono circolate in queste ore sarebbero dei frammenti di un video nel quale si vedrebbe chiaramente che tra lui e la donna con la quale era non c'è stato nulla più di un semplice scambio di auguri la sera di San Silvestro.

"Io sono super sereno e ho la coscienza pulita per la sincerità con la quale ho affrontato il mio percorso dall'inizio", ha chiosato il giovane.

Attesa per la prossima puntata di U&D

La segnalazione su Alessio Corvino è arrivata a circa 24 ore di distanza da un'altra indiscrezione che ha coinvolto una delle corteggiatrici di Federico. I fan hanno smascherato Alice nella strategia che ha messo in atto all'inizio del 2023 per cercare di far ingelosire Nicotera.

La giovane protagonista di U&D ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in cui era ritratta una mora di spalle in discoteca. Se inizialmente tanti avevano pensato che l'immagine mostrasse Barisciani la notte di Capodanno in un locale, dopo un po' è emersa un'altra verità.

Alcuni attenti spettatori hanno scoperto che le fotografie postate da Alice sono finte, nel senso che le ha prese da Pinterest per far credere a tutti, ma in particolare al tronista che sta corteggiando, di essere stata a ballare (cosa che a lui ha sempre dato molto fastidio).

Venerdì 6 gennaio trapeleranno le anticipazioni della prima registrazione del nuovo anno, quella in cui potrebbe esserci almeno una delle due tanto attese scelte del Trono Classico: Federico è indeciso tra Carola e Alice, Lavinia non si decide tra Alessio Campoli e Alessio Corvino.