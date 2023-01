Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne registrata sabato 21 gennaio, rivelano che ci sono stati un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati sulla tronista Lavinia Mauro, la quale ha ammesso di essere delusa dal comportamento dei suoi due pretendenti.

Federico Nicotera, invece, si è lasciato andare con Alice mentre Riccardo ha lasciato lo studio dopo un confronto/scontro con Gloria.

Riccardo lascia lo studio: anticipazioni Uomini e donne registrazione 21 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Riccardo aveva chiesto di poter rivedere Gloria, ma lei si è rifiutata di incontrarlo.

I due hanno parlato al telefono e, Riccardo, le ha detto che il proprio sentimento era quasi vicino all'amore. Tuttavia, in studio è stato poi attaccato dai presenti e quindi non ha voluto ripetere il suo pensiero, tanto da alzarsi e lasciare lo studio.

Occhi puntati anche su Biagio, nuovamente al centro dell'attenzione per il suo difficile rapporto con la dama Carla.

Gemma, invece, è stata rifiutata dal cavaliere Claudio: dopo un solo incontro, lui ha capito che tra di loro non c'è feeling e ha fatto un passo indietro.

Lavinia sbotta con Alessio Campoli e Corvino: anticipazioni Uomini e donne registrazione 21 gennaio

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che sono state registrate il 21 gennaio 2023, rivelano che si è tornato a parlare del percorso di Lavinia Mauro.

La tronista ha fatto delle nuove esterne con Alessio Campoli e Alessio Corvino: con entrambi i due corteggiatori ci sono statti dei baci.

Eppure, una volta in studio, Lavinia non ha nascosto la sua amarezza nei confronti dei ragazzi che si stanno mettendo in gioco per lei.

Il motivo? Lavinia sostiene che i due non farebbero abbastanza per lei, motivo per il quale ha scelto di mettere nuovamente tutto in discussione ed ha preferito non ballare con nessuno.

Federico bacia Carola in esterna: nuove anticipazioni Uomini e donne

Per quanto riguarda il trono di Federico Nicotera, le anticipazioni che arrivano dalle riprese di questo sabato pomeriggio, rivelano che il tronista non ha ancora annunciato la fatidica e ormai attesissima scelta finale.

Intanto, però, Federico è stato protagonista di una nuova esterna con Alice: tra i due tutto è andato nel migliore dei modi e, questa volta, il tronista si è lasciato andare ad un bacio super-appassionante con la corteggiatrice che, assieme a Carola, si sta giocando il tutto per tutto al rush finale.

A proposito di Carola, la corteggiatrice non ha fatto i "salti di gioia" nel vedere le immagini del bacio tra il tronista e la sua rivale in amore. Questa volta, però, Carola non è apparsa "seccata" e furiosa come è accaduto in passato.