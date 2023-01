Questo venerdì 6 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini & Donne, la prima del 2023. Le anticipazioni che sta riportando il blogger Pugnaloni su Instagram, riguardano sia i protagonisti del Trono Classico che le dame e i cavalieri dell'Over.

La curiosità dei telespettatori è tutta per gli aggiornamenti sui percorsi dei due ragazzi che dallo scorso settembre stanno cercando l'amore in tv: i fan spettano la scelta di Federico da settimane, soprattutto perché le sue conoscenze con Carola e Alice sono ormai consolidate. Anche Lavinia è vicina all'addio alla trasmissione in coppia con uno tra Alessio Campoli e Alessio Corvino.

Gli aggiornamenti sui personaggi di U&D

Sono tanti gli argomenti che Maria De Filippi ha dovuto affrontare al rientro dalle vacanze di Natale. Tra una registrazione di U&D e l'altra (durante le feste la redazione ha "messo in cantiere" ben tre nuove puntate, quattro con quella dell'Epifania), infatti, sono accadute molte cose soprattutto per quanto riguarda i giovani del cast.

Lavinia ha dovuto fare i conti con una segnalazione su Alessio Corvino: il corteggiatore è stato visto e paparazzato in compagnia di una bionda la notte di Capodanno. Ancor prima che qualcuno potesse pensare che avesse "mancato di rispetto" alla tronista, il romano ha usato i social network per chiarire che la persona con cui è stato fotografato è una sua cara amica e l'unico gesto d'affetto che si sono scambiati è stato un bacio di buon augurio per l'anno appena iniziato.

La giovane Mauro, dunque, il 6 gennaio è tornata su questo episodio e ha espresso un suo parere; lo stesso ha fatto Alessio Campoli, l'altro ragazzo che la protagonista del Trono Classico sta frequentando da mesi in esterna.

Le spiegazioni della protagonista di U&D

Anche Federico ha dovuto chiarire alcune cose con una delle sue spasimanti.

La scorsa settimana, infatti, il tronista di U&D si è riavvicinato molto ad Alice (l'unica a essere stata portata in esterna e ad aver ricevuto un bacio), ma lei a Capodanno ha deciso di "provocarlo" con un gesto che ha diviso i fan.

Nel giorni passati, infatti, in rete si è parlato tanto dell'insolita mossa social della giovane Barisciani: la giovane ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che mostravano una persona di spalle in discoteca.

I più attenti hanno scoperto che la protagonista di quelle foto non era la corteggiatrice (le immagini sono state prese su Pinterest), che quindi ha finto di essere andata a ballare solo per far ingelosire Nicotera.

Gli sviluppi al rientro a U&D

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata venerdì 6 gennaio, però, riguardano anche quello che è successo tra Federico e Carola in settimana. La corteggiatrice non era riuscita a trattenere le lacrime vedendo il bacio che Nicotera si era scambiato in esterna con Alice; la giovane, però, era anche risentita per non essere stata portata in esterna. I due si sono visti e il romano ha affermato di sentirsi come ammaliato dalla giovane Carpinelli.

Insomma, i percorsi dei due tronisti del dating-show sono più intricati che mai e anche Maria De Filippi sta cercando di capire quanto manca alle loro scelte.

Neppure in questa occasione sono state date informazioni in merito alle decisioni che i due dovranno prendere. I telespettatori attendono da settimane di scoprire quando Federico e Lavinia lasceranno il programma in coppia e, di conseguenza, quando saranno presentate le new entry che animeranno la seconda parte di stagione.