Venerdì 20 gennaio si è svolta la prima delle due nuove registrazioni di U&D previste per questa settimana. Il blogger Lorenzo Pugnaloni sta aggiornando fan e curiosi su quello che è successo in studio tra i tanti protagonisti del cast, a partire dalle novità che hanno proposto i personaggi del Trono Classico.

I telespettatori aspettano da tempo che almeno uno tra Federico e Lavinia faccia la scelta, e soprattutto che Maria De Filippi presenti i tronisti che animeranno la seconda parte di stagione.

Aggiornamenti sui volti di U&D

Dopo quasi sette giorni di pausa il cast del dating-show si è ritrovato all'interno degli studi Elios per dare vita a un appuntamento che sarà mandato in onda tra fine gennaio e inizio febbraio.

Recentemente sono circolate parecchie ipotesi su quello che sarebbe potuto accadere nel corso delle nuove riprese, soprattutto tra i protagonisti del Trono Classico. Gli spoiler della scorsa settimana parlavano di una profonda crisi di Lavinia che, dopo aver ascoltato un ragionamento della conduttrice sull'interesse che i suoi corteggiatori non proverebbero nei suoi confronti (De Filippi ha messo in dubbio sia Alessio Campoli che Alessio Corvino), ha preso in considerazione la possibilità di lasciare il programma da sola per evitarsi un "no" come risposta in caso di scelta.

Gli sviluppi nei percorsi a U&D

Anche Federico ha vissuto un periodo travagliato: le anticipazioni delle puntate che ancora non sono andate in onda su Canale 5, fanno sapere che il tronista ha avuto un tira e molla con entrambe le sue corteggiatrici, facendole infuriare.

Carola ha ammesso che la sua risposta in caso di scelta sarebbe stata "no"; la giovane non ha apprezzato i tanti baci che Nicotera ha dato ad Alice nelle ultime esterne, e per questo ha voluto mettere in chiaro le cose.

Dopo aver rimandato per tanto tempo la loro decisione finale, i protagonisti del Trono Classico sono arrivati a un punto di non ritorno: sia il pubblico che gli addetti ai lavori si aspettano che da un giorno all'altro sia Federico che Lavinia lascino la poltrona rossa, da soli oppure in coppia.

Nuovi personaggi in arrivo a U&D

Venerdì 20 gennaio, i tronisti e i loro corteggiatori hanno partecipato a una nuova registrazione di U&D, durante la quale hanno aggiornato i presenti su quello che è successo durante la settimana. Il blogger Pugnaloni fa sapere che non sono mancati i momenti di tensione sia quando si è parlato di Federico che quando è stato il turno di Lavinia.

Un'anticipazione che i fan del dating-show aspettano di leggere da settimane, però, è quella sull'arrivo nel cast di qualche volto nuovo. Da quando Federica Aversano e Federico Dainese si sono ritirati senza scegliere, in rete circolano rumor su chi potrebbe prendere il loro posto: la redazione non ha sostituito i tronisti uscenti, anzi ha deciso di dare più spazio a quelli ancora "in carica".

Un'indiscrezione che sta girando sul web su questo argomento, l'ha lanciata Gabriele Parpiglia in una recente puntata di Casa Pipol: il giornalista si è detto pronto a scommettere che una delle prossime troniste sarà Chiara Rabbi, l'ex fidanzata di Davide Donadei che ultimamente è tornata al centro del Gossip per i tradimenti che avrebbe subito da parte dell'attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

In realtà, la nuova tronista che è stata ufficializzata oggi si chiama Nicole ed è una manager di 29 anni che vive e lavora a Roma. Per quanto riguarda il "veterano" Federico, neppure in questa puntata ha scelto: ha fatto un'esterna con Carola, mentre Alice è uscita piangendo dallo studio la volta precedente.