L'intervista che Riccardo ha rilasciato al magazine di U&D, sembra non essere andata giù ad Alessandro Vicinanza, che attraverso i social network ha replicato. Tra i due uomini che rappresentano il passato e il presente sentimentale di Ida, dunque, il 20 gennaio c'è stato un vivace botta e risposta su Instagram: a Guarnieri, che ha condiviso sul suo profilo la nuova canzone di Shakira, il napoletano ha ribattuto dando del "finto" all'ex rivale in amore.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

Dopo aver letto le parole con le quali Riccardo ha punzecchiato Ida, Alessandro ha deciso di usare Instagram per difendere sia la compagna che sé stesso, descritto da Guarnieri come un immaturo.

"Diceva di volere un guerriero a fianco, alla fine si è presa una sorta di secondo figlio", molto probabilmente è questa la dichiarazione del pugliese che ha spinto Vicinanza a rispondere con una frecciatina altrettanto velenosa.

Visto che il protagonista del Trono Over ha scelto l'ultima canzone di Shakira per pubblicizzare sui social la sua intervista al magazine del dating-show, il napoletano ha preso spunto da un celebre verso del brano per replicare all'"antagonista.

Dopo aver inquadrato l'orologio che aveva al polso in quel momento, Alessandro ha aggiunto la seguente didascalia: "Meglio un Casio originale che un finto Rolex".

L'astio dopo l'addio della coppia a U&D

Visto che Riccardo ha citato Shakira e il paragone che fa tra due popolari brand di orologi nel suo ultimo singolo, Alessandro ha fatto sapere di essere orgoglioso della sua autenticità, anche se corre il rischio di essere accostato ad un "pezzo" meno lussuoso come il Rolex.

Vicinanza, dunque, ha velatamente dato del "finto" all'ex fidanzato di Ida, ovvero al quale di U&D col quale ha avuto tantissime discussioni quando faceva ancora parte del cast del Trono Over.

La coppia ha lasciato il dating-show da quasi tre mesi, ma Guarnieri continua a tirarli in ballo in tutte le interviste che rilascia.

Platano, invece, usa spesso i social network per chiedere ai suoi fan di smetterla di parlare del suo passato amoroso: la dama ha voltato pagina e oggi è felice accanto all'imprenditore che ha scelto all'inizio di novembre davanti alle telecamere.

Volano stracci negli studi di U&D

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, comunque, non fanno più parte del cast della trasmissione condotta da Maria De Filippi: sono quasi tre mesi che i due non si fanno vedere agli Elios, anche perché hanno raggiunto l'obiettivo del programma, ovvero quello di trovare l'anima gemella.

Riccardo, invece, è ancora alla ricerca della persona giusta: gli spoiler delle riprese di U&D del 20 gennaio, infatti, fanno sapere che il tarantino ha nuovamente interrotto la frequentazione con Gloria.

La dama vorrebbe maggiori dimostrazioni d'affetto da parte di Guarnieri, ma lui ribadisce di non essere innamorato e che forse la cosa migliore è quella di mettere un punto.

Un'altra anticipazione che ha catturato l'attenzione dei curiosi, è quella sullo schiaffo che Biagio si è beccato da Carla: dopo una conoscenza durata sette settimane, infatti, il napoletano ha deciso di chiudere e lei non l'ha presa affatto bene.

Per quanto riguarda Gemma, dopo un lungo corteggiamento è stata "lasciata" da Alessandro: il cavaliere 52enne ha deciso di non uscire più con Galgani perché è certo che non potrebbe mai essere la sua fidanzata.

Novità importanti nel Trono Classico: Federico Nicotera non ha ancora scelto e Lavinia non è entrata in studio, ma è stata presentata una nuova tronista. A cercare l'amore su Canale 5, dunque, sarà Nicole, una manager romana di 29 anni.