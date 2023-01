Giorgio Manetti, uno degli ex volti più amati di Uomini e donne, è tornato a parlare della sua ex Gemma Galgani. Manetti ha lanciato una nuova bordata contro la 72enne di Torino alla luce di quanto sta vedendo in queste ultime settimane in tv. Giorgio, sembra essere rimasto scandalizzato dall'audacia che Gemma ha mostrato con Alessandro. Manetti ne ha avute anche per il 53enne campano che, a suo dire, è l'ennesimo cavaliere che finge interesse per Gemma.

Manetti contro Gemma: 'Scandaloso! Non ci si può comportare in quel modo'

Giorgio Manetti è rimasto nel cuore del pubblico di Uomini e donne.

Tanti ricordano ancora quando il cavaliere fiorentino era il protagonista indiscusso del programma, grazie alla sua storia d'amore con Gemma Galgani. Quest'ultima, a distanza di anni dall'addio a Giorgio, sta ancora seduta nel parterre di U&D alla ricerca dell'amore. Ora la si vede alle prese con la conoscenza con Alessandro Sposito, il 53enne di San Giorgio a Cremano. Nonostante li separino 20 anni di differenza di età, Gemma non sembra volersi dare per vinta. Proprio in riferimento a quanto sta andando in onda ultimamente in tv, ha voluto dire la sua proprio Giorgio Manetti. Lo ha fatto sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, dove l'ex cavaliere ha ammesso di essere rimasto scandalizzato dall'audacia che Gemma ha mostrato con Alessandro.

Queste le sue parole: "Scandaloso! Non ci si può comportare in quel modo, meglio mantenere una certa dignità".

U&D, bordata di Giorgio ad Alessandro: 'Finge interesse per Gemma”

Sempre nel corso di questa intervista, Giorgio Manetti ha lanciato una bordata in direzione di Alessandro Sposito, proprio il cavaliere che a Uomini e donne sembra aver fatto strage di cuori.

In riferimento a quanto sta accadendo tra Alessandro e Gemma, Giorgio pare avere le idee molto chiare: "Lui è l’ennesimo cavaliere che finge interesse nei confronti di Gemma". Secondo il ragionamento di Giorgio, chi scende per Gemma o le lascia il numero, lo fa per raggiungere determinati scopi, come quello di aumentare i follower sui social.

Insomma, tutto sarebbe legato alla visibilità. Anche Alessandro quindi, a suo parere, avrebbe adottato questa tattica. Detto questo, una cosa sembra certa: alcuni fan di Uomini e donne vorrebbero tanto rivedere Manetti nello studio di Maria De Filippi. Se accadesse, tutti i telespettatori sarebbero in prima fila per vedere la reazione di Gemma Galgani. Alcuni di loro, infatti, sono sicuri che la dama torinese, nonostante siano passati molti anni, non abbia dimenticato Giorgio.