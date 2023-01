Ida Platano finisce al centro delle polemiche dei fan social di Uomini e donne. La storica dama del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, dopo aver lasciato la trasmissione per viversi la sua favola d'amore assieme ad Alessandro Vicinanza, è finita nell'occhio del ciclone per la vacanza che si sta concedendo con il cavaliere napoletano. Alcuni fan hanno criticato Ida per la vacanza con Alessandro.

Infatti hanno accusato Ida di essere poco coerente e, come se non bastasse, qualcuno ha ipotizzato che la dama sia interessata solo alla privilegiata posizione economica nel suo nuovo fidanzato.

È vero amore tra Ida e Alessandro dopo la scelta a Uomini e donne

Nel dettaglio, a distanza di due mesi e mezzo dalla sua uscita di scena dal cast di Uomini e donne, Ida Platano continua ad essere al centro dell'attenzione ed è finita sotto accusa sui social.

Il motivo? La dama si è concessa la sua prima "luna di miele" assieme ad Alessandro, il cavaliere che ha fatto breccia nel suo cuore e con il quale ha deciso di mettere definitivamente una pietra sopra alla sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri.

I due hanno scelto di concedersi una vacanza a Miami: un modo per poter festeggiare anche l'inizio di questa storia d'amore che sta procedendo nel migliore dei modi, nonostante in un primo momento fossero in pochissimi a credere nella loro relazione.

Scatta la polemica su Ida Platano per la sua vacanza con Alessandro

Ida e Alessandro hanno postato un bel po' di foto sui social e, proprio gli scatti dell'ex dama di Uomini e donne, hanno scatenato le polemiche sul web.

Il motivo? Durante la sua partecipazione al talk show di Canale 5, Ida Platano ha sempre ammesso di essere una persona semplice e attratta dai piccoli gesti che un uomo è in grado di fare per stupirla.

Eppure, questa vacanza che Alessandro le ha regalato per Miami, ha fatto storcere il naso ai fan della trasmissione, molti dei quali hanno accusato l'ex dama del trono over di essere una persona incoerente.

'Incoerente, interessata ai soldi', i fan polemici contro Ida di Uomini e donne

"Ida, e menomale che affermavi di essere interessata alle cose semplici e volevi tenere un profilo basso.

Quante parole inutili sono state dette in quella trasmissione. Ridicola", ha sbottato un commentatore sui social puntando il dito contro l'ex protagonista del talk show di Maria De Filippi.

"Ma lei non diceva di trovarsi a disagio in certi posti lussuosi? Non era quella che sosteneva di avere altre priorità nella vita. Per me non c'è nulla di male, ma così ha dimostrato di essere incoerente", ha scritto un utente sui social contro Ida Platano.

"La verità è che Ida è interessata solo ai soldi di Alessandro", ha sbottato un altro fan della trasmissione contro la dama siciliana.