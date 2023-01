Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto diventeranno genitori. Dopo i gossip dei giorni scorsi, la coppia nata a Uomini e Donne ha deciso di annunciare il lieto evento e lo ha fatto in un giorno speciale. Tramite uno scatto pubblicato su Instagram, l'ex corteggiatrice si è mostrata insieme al compagno e ha spiegato che è stato difficile mantenere il massimo riserbo in questi due mesi. Ora, però, sono pronti ad iniziare un nuovo viaggio.

L'annuncio dell'ex corteggiatrice

Su Instagram, Natalia Paragoni ha pubblicato diversi scatti in compagnia del compagno Andrea Zelletta e dei due cani.

La coppia ha indossato una camicia bianca aperta, in cui l'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha mostrato il pancino in bella vista. Nella didascalia la influencer ha scritto: "Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello". Poi la diretta interessata ha aggiunto che presto la "famiglia" si allergherà e diventeranno in cinque: Natalia e Andrea hanno due amici a quattro zampe, per questo ha detto che diventeranno cinque. Infine la giovane ha confidato che non vede l'ora di condividere i momenti più belli con i suoi follower.

I messaggi d'affetto alla coppia

Da settimane sui social girava il gossip legato ad una presunta gravidanza di Natalia Paragoni.

Tuttavia, la coppia ha deciso di aspettare prima di annunciare la gravidanza.

Una volta resa pubblica la notizia, è apparso un video in cui il migliore amico di Natalia si complimenta per l'arrivo del bebé. Tra le persone che hanno speso parole d'affetto nei confronti della coppia c'è Cecilia Capriotti ma anche tanti ex volti di Uomini e donne come Veronica Ferraro, Beatrice Valli (anche lei in dolce attesa del quarto figlio), Jack Vanore, Nilufar Addati, Sonia Lorenzini, Nicole Mazzoccato, Martina Luchena e Giovanna Abate.

All'indirizzo della coppia sono arrivati messaggi anche da alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che hanno condiviso l'esperienza con Zelletta come Francesco Oppini e Andrea Zenga.

Zelletta-Paragoni: la favola continua

L'annuncio della gravidanza da parte di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è arrivato in un giorno speciale: il 26 gennaio, sono quattro anni che i due ex volti di Uomini e Donne si sono conosciuti.

Nel programma di Maria De Filippi, Natalia prima aveva deciso di corteggiare Ivan Gonzalez ma poi ha compreso che il suo cuore batteva per il tronista pugliese. Da quel momento i due non si sono più lasciati, tanto che hanno intrapreso una convivenza. A questo punto non è escluso che presto potrebbe arrivre anche una proposta di matrimonio.