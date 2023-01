Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso del mese di febbraio in televisione, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Lavinia Mauro, la quale deciderà di mettere alla prova i suoi corteggiatori, finendo per imbarazzarli con una sorpresa del tutto inaspettata.

Spazio anche alle vicende di Riccardo Guarnieri che, in questi nuovi appuntamenti con il talk show, scoprirà che la sua ex fidanzata Ida ha chiesto di poter tornare in studio per un confronto con lui.

Lavinia imbarazza i due corteggiatori: anticipazioni U&D febbraio 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda durante il prossimo febbraio in televisione, rivelano che Lavinia deciderà di organizzare delle esterne "inaspettate" per i suoi due pretendenti.

La tronista in carica, avendo la possibilità di passare del tempo con Alessio Campoli e Alessio Corvino, deciderà di presentare all'incontro la sua mamma.

Di conseguenza, i due corteggiatori si ritroveranno a chiacchierare assieme alla madre della tronista che stanno cercando di conquistare e finiranno per sentirsi in grande imbarazzo.

Lavinia fa presentare sua mamma in esterna: anticipazioni U&D nuove puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che tra i due, Alessio Corvino sarà quello che si sentirà maggiormente a disagio per questa "sorpresa" messa in atto dalla tronista. Alessio Campoli, invece, riuscirà a rompere il ghiaccio anche con la mamma della tronista.

Occhi puntati anche su Federico Nicotera che, in queste nuove puntate di Uomini e donne del mese di febbraio, si lascerà andare con entrambe le due pretendenti.

Il tronista sarà protagonista di nuove esterne che si preannunciano particolarmente intense ma, stando agli spoiler di Lorenzo Pugnaloni, si lascerà andare maggiormente nei confronti di Carola.

Ida vuole tornare per Riccardo: anticipazioni U&D nuove puntate febbraio

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di febbraio, rivelano che si tornerà a parlare anche di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere si ritroverà a fare i conti con gli attacchi in studio di Gloria e, dopo l'ennesimo momento di scontro, decideranno di interrompere definitivamente la frequentazione e mettere così una pietra sopra a quello che c'è stato fino a questo momento.

Al tempo stesso, però, Riccardo scoprirà che la sua ex fidanzata Ida Platano ha intenzione di tornare al più presto in studio per un confronto diretto con lui.

Il motivo? L'ex dama siciliana del trono over, non ha gradito le dichiarazioni provocatorie di Riccardo rilasciate sulle pagine del magazine di Uomini e donne ed ha chiesto di tornare in trasmissione.