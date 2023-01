La nuova settimana di programmazione di Uomini e donne vedrà Maria De Filippi perdere la pazienza con Armando Incarnato, accusato dalla padrona di casa di essersi montato la testa. Non solo, la conduttrice avrà qualcosa da dire pure a Riccardo Guarnieri. Tutto nelle puntate in onda su Canale 5 dal 16 al 20 gennaio 2023, che vedranno pure Gemma ricevere un palo da Alessandro.

Gemma si becca un palo da Alessandro a U&D: puntate sino al 20 gennaio

Il prossimo 16 gennaio inizierà una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne. Ciò che andrà in onda, fa riferimento per lo più, alla registrazione del 29 dicembre.

In particolare, scorrendo le anticipazioni, al centro dello studio di Maria De Filippi siederà ancora una volta il cavaliere Alessandro. Sul 53enne di San Giorgio a Cremano avranno messo gli occhi molte dame, tra le quali Gemma. Proprio parlando della dama torinese, Alessandro confesserà che tra loro ci potrà essere solo amicizia. Un bel palo per la dama storica di U&D, che si era messa in gioco nonostante la differenza di età con Alessandro.

Maria De Filippi perde la pazienza con Armando: 'Ti senti un personaggio?'

Sempre scorrendo le anticipazioni su ciò he andrà in onda su Canale 5, non è chiaro se la loro frequentazione sia chiusa. Tutto perché, Gemma e Alessandro anche nelle nuove registrazioni, si ritroveranno ancora insieme a centro studio.

Nel corso di questa nuova settimana di programmazione, il pubblico assisterà anche ad una sfuriata di Maria De Filippi. Armando Incarnato verrà sgridato da Maria e accusato dalla padrona di casa di essersi montato la testa. Tutto avrà inizio nel momento in cui Maria chiederà al cavaliere come fossero andare le cose con la dama giunta la scorsa volta per conoscerlo.

Si scoprirà che Armando non l'avrà neppure contattata per provare a conoscerla. Verrà fuori che lui si sarà rifiutato anche di videochiamarla per paura che lei potesse fare uno screenshot. Ed ecco che la conduttrice, si scaglierà contro Armando dicendo: 'Ma tu sei l’unico che è a Uomini e Donne? Ti senti un personaggio?'.

Maria riprende pure Riccardo Guarnieri nelle nuove puntate di Uomini e donne

Lo scontro tra Maria De Filippi e il cavaliere campano sarà molto duro. Non sarà l'unico in queste nuove puntate di Uomini e donne. La conduttrice infatti, ne dirà quattro anche a Riccardo Guarnieri. Tutto perché il cavaliere, per l'ennesima volta, avrà riallacciato i rapporti con Gloria. Quest'ultima, nel giro di un solo giorno, avrà deciso di interrompere la conoscenza con Umberto, risentendo proprio Riccardo. Questo tira e molla a quanto pare, avrà stancato anche la padrona di casa, che si sentirà in dovere di dire la sua. Maria non sarà affatto tenera con il cavaliere e gli dirà senza mezzi termini come, secondo lei, questo nuovo ritorno di fiamma, sia dettato dalla sua possessività.

Secondo la conduttrice infatti, Riccardo sarebbe tornato alla carica con Gloria solo dopo aver visto che lei si stava interessando ad un altro uomo. Dalle anticipazioni, si intuisce come questa nuova settimana di programmazione di U&D, sarà particolarmente scoppiettante.