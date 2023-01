Uomini e donne tornerà in onda su Canale 5 dal prossimo 9 gennaio. Una nuova e ricca settimana di programmazione attende i fan del programma di Maria De Filippi. Alla ripresa dopo lo stop natalizio, il pubblico assisterà all'addio inaspettato del tronista Federico Dainese. Spazio poi al cavaliere Alessandro, su cui avranno messo gli occhi parecchie dame. Una di queste è Paola, la quale però, finirà addirittura in lacrime dopo una discussione con lui. Altra lite invece, tra la dama Cristina e Armando.

Federico Dainese Lascia il Trono di Uomini e donne

Dopo lo stop dovuto alle festività natalizie, Uomini e donne tornerà in onda, a partire da lunedì 9 gennaio 2023. Ciò che verrà trasmesso in questa prima settimana fa riferimento alle registrazioni effettuate il 21 e il 28 dicembre scorso. La novità più clamorosa, riguarda l'abbandono del tronista Federico Dainese. Il giovane infatti, lascerà il Trono senza fare nessuna scelta. Non è dato sapere quali siano le motivazioni di questa decisione così drastica. Pertanto, bisognerà attendere la messa in onda della puntata per scoprirlo. Sempre riguardo al Trono Classico, l'altro tronista Federico Nicotera si ritroverà a discutere con entrambe le sue corteggiatrici.

In particolare con Carola, che si rifiuterà persino di entrare nello studio di Maria De Filippi.

Alessandro fa piangere Paola: nuove puntate U&D

Scorrendo le anticipazioni su ciò che è già stato registrato, si viene a sapere che Gemma Galgani si ritroverà in mezzo ad un triangolo amoroso. Gli altri due protagonisti saranno il cavaliere Alessandro e la dama Paola.

Gemma farà un'esterna con Alessandro per un aperitivo. Il cavaliere subito dopo, uscirà a cena con Paola ed in studio lui dichiarerà che tra i due c'è stato solo un bacio a stampo. A quanto pare però, c'è stato ben altro e il fatto che il cavaliere abbia sminuito cosa ci sia stato tra loro, farà infuriare Paola. La dama finirà in lacrime e uscirà dallo studio, evidentemente delusa da Alessandro.

In studio si accenderà una forte discussione che interesserà anche le dame Pamela e Silvia. Gemma continuerà a difendere Alessandro, dicendo che con lei si è sempre comportato bene.

Cristina interessata ad Alessandro: la dama attaccata da tutti

A Uomini e donne, Riccardo chiuderà con Gloria Nicoletti che sembrerà voler voltare pagina e mettere un punto definitivo alla storia con Guarnieri. La dama, infatti, comincerà una frequentazione con Umberto. Al centro della scena ci sarà ancora protagonista il cavaliere Alessandro. Si scoprirà che pure Cristina, ex fiamma di Armando Incarnato, avrà un interesse per lui. Questo scatenerà proprio Armando che la attaccherà duramente. Stranamente, anche Gianni Sperti andrà contro la dama, così come Tina Cipollari e il pubblico in studio. Insomma, Cristina finirà nell'occhio del ciclone nelle prossime puntate di Uomini e donne.